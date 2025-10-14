Slušaj vest

Halid Bešlić, legendarni pevač, sahranjen je u ponedeljak, 13. oktobra, na sarajevskom groblju Bare. Jedan detalj nije mogao da prođe nezapaženo, a to je položaj njegove večne kuće.

Mesto na kojem počiva pevač, kojeg je u Sarajevu, prema proceni sarajevske policije, ispratlo 100.000 ljudi, smešteno je gotovo na sredini groblja, daleko od Aleje velikih.

Posetio groblje pre odlaska u bolnicu

Radnik na groblju Rusmir, kaže da je Halid sam izabrao grobno mesto, čemu je i svedočio kada je pevač posetio Bare pre nego što je smešten u bolnicu.

Halid Bešlić

- Halid je bio ovde i tražio je da kada dođe vreme, bude sahranjen ovde, među običnim ljudima - rekao je Rusmir i dodaje:

- To samo pokazuje koliko je bio skroman.

Bio je skroman

Ova jednostavna, ali snažna želja legendarnog umetnika svedoči o njegovoj skromnosti i povezanosti s ljudima koji su ga voleli. Iako su mnogi očekivali da će Halid biti položен u Aleju velikih, on je izabrao da ostane blizu običnih ljudi – baš kao što je celog života bio među njima.

groblje Bare Foto: Printscreen/Facebook

Njegov grob sada postaje mesto gde će se mnogi diviti njegovoj muzici, ali i njegovom skromnom karakteru, podsećajući sve da veličina ne mora uvek biti u ekskluzivnosti, već u jednostavnosti i srcu koje je ostavio svima nama.

Kurir.rs/Exluziva.ba