POMAGAO LJUDIMA DA SE EVAKUIŠU IZ DISKOTEKE SMRTI: Ko je bio Pančo koji je umro sedam meseci nakon borbe: Iza sebe ostavio sina
Vladimir Blažev Pančo iz grupe "DNK" je umro nakon teške borbe. Pančo se sedam meseci nalazio u bolnici nakon što je dobio opekotine kada je u Kočanima izbio požar u diskoteci u kojoj je grupa "DNK" nastupala.
Pančo se sedam meseci nalazio u bolnici nakon što je dobio opekotine kada je u Kočanima izbio požar u diskoteci u kojoj je grupa "DNK" nastupala. Tada je povređeno više od 200 ljudi, a 62 osobe su izgubile život.
Pomagao ljudima da se evakuišu
Podsetimo, članovi grupe DNK, koja je nastupala to veče u diskoteci, nakon što je izbio požar ostavili su instrumente i počeli sa evakuacijom.
- Bend DNK započeo sa nastupom u 2 a oko 2:35 su počeli da koriste prskalice koje se koriste kad god dođe neki veliki muzičar. Svi su bili raspoloženi niko nije znao da će se nešto tako dogoditi. Pančo je prvi digao uzbuunu zbog situacije rekao je "gori krov, izlazite". Ostali nisu primetili iako su snimali. Mislili su da je šala, nisu mislili da će se proširiti i nisu ozbiljno shvatili apel. Pred vratima je bila velika gužva, ni sama ne znam kako sam se izvukla. Neki su ostali do kraja jer su mislili da sr ništa neće desiti. Na vratima je bila policija koja je bila u raciji jer je u klubu bilo maloletnika. Vrata su u početku bila blokirana ali kada se stvorila gužva odmah su s eotvorila. U klubu je i ranije bilo maloletnika, samo platiš i uiđeš - rekla je jedna devojka.
Inače, Pančo je iza sebe ostavio sina koji je tinejdžer, a kojem se pre nesreće emotivnom porukom čestitao rođendan.
"Srećan 14. rođendan Andreja! Ne mogu obećati da ću biti ovde do kraja tvog života, ali obećavam da ću te voleti do kraja svog. Voli te tata!" - napisao je Vladimir tada.