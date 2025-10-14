Pomagao ljudima da se evakuišu

- Bend DNK započeo sa nastupom u 2 a oko 2:35 su počeli da koriste prskalice koje se koriste kad god dođe neki veliki muzičar. Svi su bili raspoloženi niko nije znao da će se nešto tako dogoditi. Pančo je prvi digao uzbuunu zbog situacije rekao je "gori krov, izlazite". Ostali nisu primetili iako su snimali. Mislili su da je šala, nisu mislili da će se proširiti i nisu ozbiljno shvatili apel. Pred vratima je bila velika gužva, ni sama ne znam kako sam se izvukla. Neki su ostali do kraja jer su mislili da sr ništa neće desiti. Na vratima je bila policija koja je bila u raciji jer je u klubu bilo maloletnika. Vrata su u početku bila blokirana ali kada se stvorila gužva odmah su s eotvorila. U klubu je i ranije bilo maloletnika, samo platiš i uiđeš - rekla je jedna devojka.