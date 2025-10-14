Slušaj vest

Melina Galić, bivše Džinović, bivša supruga Harisa Džinovića, verila se u subotu za bogatog srpskog biznismena (69). Modna kreatorka je, kako prenose mediji, rekla da u subotu u Monaku, a par će živeti u Monte Karlu. 

Ekipa Kurira nedavno je boravila u Monte Karlu i saznala gde Melina živi, ali i da li njene nove komšije uopšte znaju ko je ona.

Kako smo se i sami uveriliv tada, Melinina nova adresa stanovanja nalazi se na jednoj od najskupljih lokacija u ovom mondenskom gradu, na svega nekoliko stotina metara od čuvenog kazina "Monte Karlo".

U pitanju je stan od nekoliko desetina miliona evra u zgradi sa specifičnom arhitekturom, koja s jedne strane ima pogled na glavnu ulicu, a s druge na more.

Stan Meline Galić u Monte Karlu Foto: Kurir

"Fetiš su joj stariji muškarci"

Zanimljivo je da je jedna od prvih Melininih novih komšinica Srpkinja koja godinama živi u ovom mondenskom gradu, a ona je bila vrlo rada da s nama podeli neke detalje iz dizajnerkinog privatnog života, pa smo tako saznali sve i o njenom novom partneru milioneru.

- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, retko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najlepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more.

Čovek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gde prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare - pričala je naša sagovornica.

WhatsApp Image 2025-05-28 at 1.34.26 PM.jpeg
Foto: Printscreen/Instagram

- Koliko god se on trudio da je progura u društvu preko svojih kontakata i prijatelja, ovaj biznis s haljinama ide jako loše. Prilično je to nekvalitetna roba za klijentelu ovde, oni traže potpuno drugačiju priču. Pitanje je dana kad će ona to zatvoriti. Zahvaljujući njemu, Melina je i dobila pozivnice za sve te zabave i balove za milionere.

Viđam je često, tu trči po kraju, ima nekoliko prijateljica s kojima izlazi. Preko dana je najviše u šopingu, troši novac, videla sam da je samo u poslednjih nekoliko meseci prošetala nekoliko novih tašnica "ermes" od najmanje 50.000 evra. Jasno vam je ko to sve finansira - zaključila je naša sagovornica tada.

Ne propustiteStarsVERILA SE MELINA DŽINOVIĆ: Bivša žena Harisa Džinovića rekla da bogatom srpskom biznismenu (69) u Monaku
melina2.jpg
StarsMELINA SE SKUĆILA U MONTE KARLU! Bivša žena Harisa Džinovića kupila stan u elitnom delu, prva komšinica joj Brena, tu je i sam krem Holivuda
Melina Galić i Lepa Brena
StarsMELINA SE ZAIGRALA U FOTOŠOPU! Nakon mnogo vremena isplivala njena slika svi gledaju njeno lice i ne veruju (FOTO)
screenshot-11.jpg
StarsMELINA DŽINOVIĆ BANKROTIRALA! Posao joj propao posle razvoda od Harisa, uletela u ogroman minus!
WhatsApp Image 2025-05-28 at 1.34.26 PM.jpeg