Ekipa Kurira nedavno je boravila u Monte Karlu i saznala gde Melina živi, ali i da li njene nove komšije uopšte znaju ko je ona.

Kako smo se i sami uveriliv tada, Melinina nova adresa stanovanja nalazi se na jednoj od najskupljih lokacija u ovom mondenskom gradu, na svega nekoliko stotina metara od čuvenog kazina "Monte Karlo".

U pitanju je stan od nekoliko desetina miliona evra u zgradi sa specifičnom arhitekturom, koja s jedne strane ima pogled na glavnu ulicu, a s druge na more.

Stan Meline Galić u Monte Karlu

"Fetiš su joj stariji muškarci"

Zanimljivo je da je jedna od prvih Melininih novih komšinica Srpkinja koja godinama živi u ovom mondenskom gradu, a ona je bila vrlo rada da s nama podeli neke detalje iz dizajnerkinog privatnog života, pa smo tako saznali sve i o njenom novom partneru milioneru.

- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, retko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najlepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more.

Čovek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gde prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare - pričala je naša sagovornica.

- Koliko god se on trudio da je progura u društvu preko svojih kontakata i prijatelja, ovaj biznis s haljinama ide jako loše. Prilično je to nekvalitetna roba za klijentelu ovde, oni traže potpuno drugačiju priču. Pitanje je dana kad će ona to zatvoriti. Zahvaljujući njemu, Melina je i dobila pozivnice za sve te zabave i balove za milionere.