Melina Džinović ovog vikenda se verila za bogatog srpskog biznismena (69) u Monaku, a njena ćerka Đina kada se vest o maminoj veridbi proširila, isključila je društvenu mrežu Instagram.

Naime, Đina je influenserka i na društvenim mrežama je prati desetine hiljada ljudi, a nakon što se njena majka verila, ona je ugasila Instagram i time šokirala mnoge.

Đina je nakon razvoda javno podržavala Melinu, objavljivala njihove zajedničke fotografije i pokazivala kako provode vreme u Monaku.

Foto: Instagram/djinadzinovic

Veridba u Monaku

Podsetimo, Melina i njen partner verili su se u Monaku. Njen izabranik je biznismen koji ima 69 godina i mlađi je od Harisa Džinovića. Veriba je proslavljena u Monaku gde modna kreatorka već neko vreme živi sa svojim partnerom, preneli su mediji.

Inače, celo leto, Melina Džinović je provela sa svojim sadašnjim verenikom na njegovom brodu dugačkom 48 metara kojim su plovili i obilazili razne destinacije.