Slušaj vest

Melina Džinović ovog vikenda se verila za bogatog srpskog biznismena (69) u Monaku, a njena ćerka Đina kada se vest o maminoj veridbi proširila, isključila je društvenu mrežu Instagram. 

Naime, Đina je influenserka i na društvenim mrežama je prati desetine hiljada ljudi, a nakon što se njena majka verila, ona je ugasila Instagram i time šokirala mnoge.

Đina je nakon razvoda javno podržavala Melinu, objavljivala njihove zajedničke fotografije i pokazivala kako provode vreme u Monaku.

WhatsApp Image 2025-06-18 at 3.38.42 PM.jpeg
Foto: Instagram/djinadzinovic

Veridba u Monaku

Podsetimo, Melina i njen partner verili su se u Monaku. Njen izabranik je biznismen koji ima 69 godina i mlađi je od Harisa Džinovića. Veriba je proslavljena u Monaku gde modna kreatorka već neko vreme živi sa svojim partnerom, preneli su mediji.

Inače, celo leto, Melina Džinović je provela sa svojim sadašnjim verenikom na njegovom brodu dugačkom 48 metara kojim su plovili i obilazili razne destinacije.

kurir.rs/blic

Ne propustiteStarsOVDE ŽIVI MELINA DŽINOVIĆ S BOGATIM VERENIKOM: Stan od nekoliko desetina miliona € u Monte Karlu - ima pogled na glavnu ulicu, ali i na more! SUVI LUKSUZ (FOTO)
melina.jpg
StarsVERILA SE MELINA DŽINOVIĆ: Bivša žena Harisa Džinovića rekla DA bogatom srpskom biznismenu (69) u Monaku
melina2.jpg
StarsMELINA SE SKUĆILA U MONTE KARLU! Bivša žena Harisa Džinovića kupila stan u elitnom delu, prva komšinica joj Brena, tu je i sam krem Holivuda
Melina Galić i Lepa Brena
StarsMELINA SE ZAIGRALA U FOTOŠOPU! Nakon mnogo vremena isplivala njena slika svi gledaju njeno lice i ne veruju (FOTO)
screenshot-11.jpg