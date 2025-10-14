Slušaj vest

Ljubavna priča Halida Bešlića, pevača koji je ispraćen na večni počinak, i supruge Sejde, trajala je gotovo pola veka. Bračni par je živeo u skladnom braku decenijama, a koliko je Halid voleo i cenio svoju suprugu pokazuje i to da je u poslednjim danima svog života njoj posvetio pesmu koja je izašla dok je vodio bitku sa opakom bolešću.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić je srce posvetio supruzi kojoj je otpevao zadnju pesmu u životu i karijeri Foto: Print Creen Youtube, Kurir / Marina Lopičić, Marina Lopičić

Jednom prilikom u IN magazinu, legendarni pevač je otkrio kako je izgledalo njihovo venčanje.

Tada zaljubljeni par, odlučio je da se venča u jednoj trošnoj zgradi mesne zajednice u selu Knežina, jer otac Halidu nije dao da se venča u Sarajevu.

"Ispoštovao sam oca. Bio je glavni dok je živ bio, kod nas je to tako, dok je stari živ njegova je zadnja", ispričao je pa podelio i jednu anegdotu

"U kancelariji mesne zajednice su dva venčanja godišnje. Leto je bilo, prozor je bio otvoren i odjednom ptice dve-tri dolet. Taman da potpišemo, one se zaletale, uletele u te prostorije, to je takav smeh bio, da je to bilo ludilo", prisetio se Halid tada.

Par je u braku dobio sina Dina. Iako su imali veliku želju da prošire porodicu, zbog bolesti to više nisu mogli.

"Operacija tumora je Sejdi uskratila mogućnost da rodi još dece. Bili smo užasno tužni zbog toga", rekao je Halid jednom prilikom.