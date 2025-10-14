Slušaj vest

Pop zvezda Nataša Bekvalac nakon devet godina danas je objavila svoj novi studijski album "Mama". Daleko najličniji i najintrigantniji projekat u karijeri regionalne zvezde sadrži deset novih pesama i spotova i najavljuje novu eru, kako u muzičkom, tako i u vizuelnom izrazu Nataše Bekvalac.

Natasa Bekvalac - Digital 1 copy.jpg
Foto: Privatna arhiva

Osim što se u spotu za pesmu "Mama" pojavljuje Natašina majka Mira Bekvalac, Nataša na novom albumu ima duet sa sestričinom Zoi, a njene ćerke Hana i Katja su u spotu za pesmu "Izlečena", koju je napisala Marina Tucaković i koju je Nataša godinama čuvala za specijalan projekat, kakav je album "Mama".

Natasa Bekvalac - Digital 3 copy.jpg
Foto: Privatna arhiva

- Ovo je priča o svemu što je moralo da se slomi da bi ponovo živelo i zasijalo. "Mama" nije samo album, ovo je zagrljaj svake žene koja je volela, padala i sebe rađala iznova. Ovo je priča o oproštaju i snazi i miru koji dolazi kada prestaneš da tražiš - rekla je Nataša Bekvalac.

