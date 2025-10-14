Slušaj vest

Pevač Halid Bešlićsahranjen je juče na groblju Bare u Sarajevu, a njegovoj sahrani prisustvovalo je oko 100.000 ljudi. Jutro nakon sahrane Halida Bešlića, njegovo grobno mesto posetio je glumac Emir Hadžihafizbegović, koji se još jednom oprostio od svog prijatelja.

- Rani sabah nad Sarajevom. 12 sati posle tvoje dženaze, lepoto naša. Ostavio si nas tužne, setne, ali ponosne na tvoj lik i delo. Isprati te tvoje Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora i Makedonija. Isprati te cela planeta. Bogdom suze i ljubavi neizmerne. Video si ti to odozgo sve.

Postoje samo ljudi i neljudi. Sve ostale podele su lažne. Celi život je borba za jednu dobru dženazu. Voli te brat - napisao je Emir Hadžihafizbegović na Fejsbuku i u opisu stavio fotografiju sebe pred Halidovim grobom.

Emir: "Halid nam je ostavio testament da živimo bez predrasuda"

Podsetimo, Emir je juče tokom komemoracije održao govor i pričao o tome kakav je Halid bio.