Slušaj vest

Bivša supruga pevača Harisa Džinovića, Melina Džinović napustila je Srbiju nakon razvoda i život nastavila u Monaku, a sad se verila za bogatog biznismena sa kojim već neko vreme živi.

Melinina deca ostala su sa ocem Harisom Džinovićem u Beogradu u vili, dok Đina često putuje na relaciji Beograd - Monako, te majci često odlazi u posetu. Iako nema mnogo informacija kako sada posluje njen brend u Beogradu, Melina se pobrinula da nakon odlaska u Monako i tamo proširi svoj biznis.

Nedavno se oglasila njena ćerka Đina Džinović koja je sve obavestila o tome da je njena majka proširila biznis i u ovom delu Evrope. 

Melina Džinović Foto: Drgan Kadić, Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

- Konačno mogu da vam saopštim da smo naš brend otvorili i u Monte Karlu - saopštila je nedavno svojim Instagram pratiocima Đina Džinović, a zbog njenog izlaganja mnogi su shvatili da je Đina počela da radi za svoju majku.

Ćerka ju je podržala na ovaj način noseći njene modele i promovišući ih na društvenim mrežama, a jednom prilikom je pokazala i kako radi u ateljeu sa materijalima.

Stan u Monte Karlu gde živi sa verenikom: 

Stan Meline Galić u Monte Karlu Foto: Kurir

Inače, kreacije Meline Džinović osvojile su svet. Nosile su ih brojne domaće, ali i holivudske zvezde. Harisova bivša žena brend je pokrenula pre 15 godina, 2010. godine, a naziv je nastao tako što je umiksovala svoje i ime svog tadašnjeg muža.

Jedna od prvih dama iz svetskoj šoubiznisa koja je nosila Melininu haljinu bila je pop diva Dženifer Lopez koja je njenu kreaciju nosila u las Vegasu 2018. godine.

kurir.rs/telegraf

Ne propustiteStarsŠOK POTEZ ĐINE DŽINOVIĆ POŠTO SE MELINA VERILA ZA BIZNISMENA: Podržala je mamu posle razvoda, sad uradila nešto što niko nije očekivao
žina.jpg
StarsOVDE ŽIVI MELINA DŽINOVIĆ S BOGATIM VERENIKOM: Stan od nekoliko desetina miliona € u Monte Karlu - ima pogled na glavnu ulicu, ali i na more! SUVI LUKSUZ (FOTO)
melina.jpg
StarsVERILA SE MELINA DŽINOVIĆ: Bivša žena Harisa Džinovića rekla DA bogatom srpskom biznismenu (69) u Monaku
melina2.jpg
StarsMELINA SE SKUĆILA U MONTE KARLU! Bivša žena Harisa Džinovića kupila stan u elitnom delu, prva komšinica joj Brena, tu je i sam krem Holivuda
Melina Galić i Lepa Brena