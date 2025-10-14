Slušaj vest

Bivša supruga pevača Harisa Džinovića, Melina Džinović napustila je Srbiju nakon razvoda i život nastavila u Monaku, a sad se verila za bogatog biznismena sa kojim već neko vreme živi.

Melinina deca ostala su sa ocem Harisom Džinovićem u Beogradu u vili, dok Đina često putuje na relaciji Beograd - Monako, te majci često odlazi u posetu. Iako nema mnogo informacija kako sada posluje njen brend u Beogradu, Melina se pobrinula da nakon odlaska u Monako i tamo proširi svoj biznis.

Nedavno se oglasila njena ćerka Đina Džinović koja je sve obavestila o tome da je njena majka proširila biznis i u ovom delu Evrope.

1/6 Vidi galeriju Melina Džinović Foto: Drgan Kadić, Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

- Konačno mogu da vam saopštim da smo naš brend otvorili i u Monte Karlu - saopštila je nedavno svojim Instagram pratiocima Đina Džinović, a zbog njenog izlaganja mnogi su shvatili da je Đina počela da radi za svoju majku.

Ćerka ju je podržala na ovaj način noseći njene modele i promovišući ih na društvenim mrežama, a jednom prilikom je pokazala i kako radi u ateljeu sa materijalima.

1/5 Vidi galeriju Stan Meline Galić u Monte Karlu Foto: Kurir

Inače, kreacije Meline Džinović osvojile su svet. Nosile su ih brojne domaće, ali i holivudske zvezde. Harisova bivša žena brend je pokrenula pre 15 godina, 2010. godine, a naziv je nastao tako što je umiksovala svoje i ime svog tadašnjeg muža.

Jedna od prvih dama iz svetskoj šoubiznisa koja je nosila Melininu haljinu bila je pop diva Dženifer Lopez koja je njenu kreaciju nosila u las Vegasu 2018. godine.