Slušaj vest

Vasil Trojanov Bojanov, bugarski pevač poznatiji kao Azis, javnost je šokirao brojnim potezima u svojoj muzičkoj karijeri. Kada se pojavio na sceni, oblačio se kao žena, šminkao se, farbao kosu, nosio visoke potpetice, ali uprkos šokantnom izgledu niko nije mogao osporiti njegov talenat za pevanje.

Vrlo brzo postao je jedan od najpopularnijih izvođača širom regiona, a i danas niže hit za hitom. Oduvek je otvoreno pričao o svom životu, ne krijući svoju seksualnu orijentaciju, kao i činjenicu da je sa najboljom prijateljicom dobio decu.

Pokazao svoju pravu ličnost

Naime, Azis je u jednom trenutku napravio veliki zaokret u karijeri, skinuo je masku žene i pokazao svoju pravu ličnost.

Redovno ide u teretanu, na telu ima bezbroj tetovaža, a do izražaja su došle i njegova crna kosa i brada. Godine 2006. oženio se Nikijem Kitajecijem, iako istopolni brakovi i dalje nisu legalni u Bugarskoj. Međutim, ta ljubav bila je kratkog daha, te je čuveni pevač ubrzo nakon razvoda dobio ćerku Raju sa svojom najboljom prijateljicom.

Nedavno je istakao da sa svojom naslednicom ima veoma otvoren odnos i da je nikada nije lagao. Štaviše, čim je postala dovoljno velika, ispričao joj je sve o sebi.

„U početku me je pitala zašto ne volim njenu mamu, a onda sam joj objasnio da je volim, ali na drugačiji način. Mnogo sam razgovarao sa svojom ćerkom tokom njenog odrastanja. To su bili jako emotivni razgovori – objašnjavao sam joj da ja imam svoj život, a njena mama svoj život. Morao sam joj objasniti da ja volim muškarce, ali i da je njena majka moj najbolji prijatelj. Sve sam joj o sebi rekao, da ne čuje nešto od drugih. Morate sa detetom imati otvoren odnos. Dete sve prvo treba da sazna od svojih roditelja“, rekao je Azis i dodao da ona nije zainteresovana za javni posao.

Odnos sa ćerkom

„Do dana današnjeg drugima nije pričala da je moja ćerka, jer je ona plava, ima plave oči i kosu. Nema talenat za pevanje, ali mnogo voli životinje, studiraće veterinu“, rekao je.

Osim nje, Azis je sa svojom najboljom prijateljicom dobio još dvoje dece.

Inače, Azis je karijeru započeo 1999. godine i za deset godina postao je jedan od najpopularnijih pevača u Bugarskoj. Predstavljao je Bugarsku na Evrosongu 2006. kao prateći vokal Marijane Popove.

Rođen je 7. marta 1978. godine u romskoj porodici u Slivenu, u tadašnjoj Narodnoj Republici Bugarskoj. Detinjstvo je proveo u Kostinbrodu i Sofiji. Godine 1989, nakon pada komunizma u Bugarskoj, sa porodicom se preselio u Nemačku. Tamo su mu se rodili sestra Matilda i brat Rajan.

Sa brojnim pevačicama snimao je duete, a prvi je napravio sa Indirom Radić. Potom su usledile saradnje sa Martom Savić, Jelenom Karleušom, Teom Tairović i Severinom.