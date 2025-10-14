Slušaj vest

Pevačica Ivana Krunić bila je član grupe "Luna", a sada je progovorila o odnosu sa bivšim saradnikom i svekrom Čedom Čvorkom.

Ivana je svojevremeno bila u emotivnoj vezi sa Čedinim sinom, a uporedo je radila i kao pevačica u grupi "Luna". Sada je istakla da o njemu nema nimalo lepo mišljenje.

- On za Boga ne zna, takve izjave su odvratne. Prvo ostaješ nedorečen, zašto nije rekao zašto je čašćavao. On je namerno to tako nedorečeno ostavio da bi ljudi svašta pomišljali o meni i da se on ogradi da ne bih mogla da ga tužim. Još je rekao da je prijatelj sa mojim roditeljima, a onda tako nešto izjavi za njihovo dete - rekla je Ivana, koja je podsetila da se Čeda najpre za nju imao samo reči hvale, da bi 10 godina kasnije promenio priču.

- Mnogo sam pomogla oko nove pevačice, da bi grupa "Luna" mogla nesmetano da funkcioniše i onda mi tako vrati danas kad mi je konačno krenulo. Ljudi su mi pričali da će do ovoga doći, a ja im nisam verovala. Ja sam mislila da je jedini moj i njegov problem što su na početku moje solo karijere mnogi klubovi na plakate stavljali Ivana Krunić ex Luna, a to nije smelo. Svaki put sam se bunila i zvala ih da im kažem da to promene. Mislila sam da je to naš jedini problem, ali sad kapiram da on uopšte nije bio moj prijatelj - rekla je Krunićeva u podkastu "D2J".

- Mislim da je on klasičan primer sujete i ogorčenosti i ne može da se pomiri da meni dobro ide i da živim svoj san. Zašto je čekao da prođe deset godina da tako nešto izjavi? Za ljude koje koji se ogreše o mene, kao što je on učinio, je se pomolim Bogu, jer mislim da su takvi ljudi kao on sebi osigurali mesto u paklu jednog dana!

Podsetimo, Čeda je nedavno govorio i o Maji Marković i šokirao je kada je rekao da je ona njegov proizvod.

- Jeste, sa pevačicom Majom Marković, grupa “Luna” je doživela najveću ekspanziju. Tu je trebalo da stanem, to sam i u svojoj biografiji pokušao da objasnim, okolnosti su me naterale da nastavim. Bilo je i kasnije hitova, zbog muzike bih probao dalje, evo publika to i dokazuje, da voli to. Želeo sam da stanem i trebalo je, ali neke životne okolnosti su me naterale da nastavim, ekonomija je bila uputna. U svakom slučaju, šteta što smo uništili duo koji je radio odlično - kaže on i otkriva da danas nemaju kontakt:

- Nismo ni u kakvom odnosu, bio je neki blam, na jednoj televiziji, neka skrivena kamera, kad je pokušano da mi se napakuje, što ja nisam razumeo. Sa većinom ostalih pevačica sam u okej odnosima. Ja sam u njih ulagao, nisu one u mene. Što bih ja bio loš prema njima? One su moj proizvod. Mogu one da se ljute koliko hoće, ali one su moj proizvod, kao što smo svi mi proizvod Pinka.

