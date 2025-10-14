- Scena kad sam se opraštao od majke, umrla mi je na rukama. Mi smrtnici to nismo navikli, to se desi jednom u životu i onda si blokiran. Posle godinu dana sam počeo da se preispitujem, moja odgovornost prema deci prema porodici, a onda sam ja upao u problem, rekao je Boris Režak za Hype TV.

- Taj 7. oktobar je bio dan, ja ne znam... Tog dana trebao sam da se radujem, imao sam prvu generalnu probu pred predstojeći koncert u Sava Centru, ali mi je onda stigla vest da je Halid umro. Ja sam njega zvao pre mesec i po dana da bude gost na mom koncertu u Beogradu. Pozvao sam ga sam tom namerom, jer mi je bio gost i prošle godine u MTS dvorani. Rekao sam mu: "Halide, znam da ti se ne da ići i putovati, ali ja ću te nositi na rukama od Sarajeva do Beograda. Molim te, trebaš mi na koncertu". To je bila moja priča. Međutim, tada mi je rekao da je on u bolnici, da su mu doktori rekli da ima rak jetre. Tada sam mu i pokazao prvi primerak ploče i obećao mu da će dobiti prvi - rekao je Boris Režak.