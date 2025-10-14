Slušaj vest

PevačBoris Režak progovorio je o majčinoj smrti, a rastanak sa njom je na njega ostavio bolne posledice.

- Mama mi je preminula na rukama, taj opraštaj je ostavio posledice - započeo je Boris Režak.

- Scena kad sam se opraštao od majke, umrla mi je na rukama. Mi smrtnici to nismo navikli, to se desi jednom u životu i onda si blokiran. Posle godinu dana sam počeo da se preispitujem, moja odgovornost prema deci prema porodici, a onda sam ja upao u problem, rekao je Boris Režak za Hype TV.

režak halid.jpg
Foto: Dragana Udovičić, ATAIMAGES

Inače, Boris Režak otkrio je da je Halid Bešlić trebalo da mu bude gost na koncertu.

- Taj 7. oktobar je bio dan, ja ne znam... Tog dana trebao sam da se radujem, imao sam prvu generalnu probu pred predstojeći koncert u Sava Centru, ali mi je onda stigla vest da je Halid umro. Ja sam njega zvao pre mesec i po dana da bude gost na mom koncertu u Beogradu. Pozvao sam ga sam tom namerom, jer mi je bio gost i prošle godine u MTS dvorani. Rekao sam mu: "Halide, znam da ti se ne da ići i putovati, ali ja ću te nositi na rukama od Sarajeva do Beograda. Molim te, trebaš mi na koncertu". To je bila moja priča. Međutim, tada mi je rekao da je on u bolnici, da su mu doktori rekli da ima rak jetre. Tada sam mu i pokazao prvi primerak ploče i obećao mu da će dobiti prvi - rekao je Boris Režak.

Kurir/Blic

Ne propustiteStars"MOJ BRAT IMA CEREBRALNU PARALIZU, SVI SE BORIMO!" Boris Režak odlučio da pomogne svim roditeljima koji prolaze isti problem: Odriču se života zarad dece!
boris-rezak.jpg
Stars"PLAKAO SAM, NE STIDIM SE" Boris Režak prvi put otkrio zašto se povukao sa estrade: Ta pesma me je vratila na velika vrata!
20240401-11-37-32boris-rezak--borisrezak--instagram-photos-and-videos.jpg
Stars"OSTAO JE BEZ KISEONIKA PRI ROĐENJU" Srpski pevač s knedlom u grlu o bolnoj temi: Nisam se nasmijao kako se rodio
boris-rezak-damir01-damir-dervisagic.jpg
Stars"SUPRUGA JE POSLE RIBNIKARA DALA OTKAZ U FIRMI" Potresna ispovest Borisa Režaka: Posle tragedije koja je Srbiju zavela u crno, pevač zbog porodice doneo odluku
20240401-11-37-32boris-rezak--borisrezak--instagram-photos-and-videos.jpg

Boris Režak o Halidu Bešliću Izvor: Kurir