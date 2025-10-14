Slušaj vest

Fahrudin Pecikoza, tekstopisac i dugogodišnji prijatelj Halida Bešlića, otkrio je detalje o pesmama pevača, koje nikada nisu ugledale svetlost dana, a osvrnuo se i na to kako je nastala "Sejda".

Rekao mi je: "Hakde da je sviramo"

- Sećam se da sam bio sa Halidom u bolnici. Pitao me je da li sam čuo od Milija i da li je "Sejda" miksovana. Rekao sam mu da jeste. Rekao je: "hajde da je sviramo". I tako smo odlučili, da je sviramo i da napravimo video od studijskih snimaka - prisetio se Pecikoza.

Pesma "Sejda" ugledala je svetlost dana neposredno pre smrti Halida Bešlića, posvećena njegovoj supruzi, njegovoj velikoj ljubavi. Upoznali su se u vreme kada je Bešlić snimao svoj prvi singl. Pecikoza je rekao da je to Halidova priča koju je zapisao družeći se sa njima.

Foto: Marina Lopičić, Printscreen

- Bio sam sa Halidom svaki dan kada je bio u Sarajevu. Išli smo zajedno na izlete. Tako sam slušao Sejdu i Halida, zanimalo me je kako su se upoznali, i jednostavno sam zapisao neke stvari koje mi je rekao i pretvorio ih u tekstove pesama - rekao je tekstopisac.

Pecikoza ističe da postoje pesme sa Samirom Kadirićem, njegovim producentom, harmonikašem i kompozitorom.

Pripremao album

- Halid je pripremao novi album. Dok je bio u bolnici, zvao je svaki dan da pita kako stvari idu, prerađivao je aranžmane sa Samirom. Snimio je mnogo pesama, hvala Bogu - rekao je Pecikoza, ističući da ove pesme ne smeju ostati skrivene, jer je to bila Halidova želja.

- Napravio je prelepe pesme koje su bile potpuno otpevane, ali su čekale prateće vokale. I biće snimljene. Želja svih nas je da ugledaju svetlost dana – kaže Pecikoza.

Foto: Petar Aleksić

Na pitanje po čemu će pamtiti Halida, Pecikoza kaže da su ljudi već rekli po čemu će ga pamtiti.

- Halida pamtim po njegovoj originalnoj duhovitosti, brzom razmišljanju i kratkim odgovorima. Halida pamtim po takvom… kako bih rekao… Sve je govorio na drugačiji način, sve je bilo u njegovoj humorističkoj metafori. Halid je bio "ambasador osmeha" - sa ponosom Pecikozovog odgovora koji je bio veliki deo svakodnevice legendarnog i neponovljivog Halida Bešlića.

Kurir/Alo