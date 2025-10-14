EVO ZAŠTO SU HRVATI ODBILI HALIDA BEŠLIĆA! Otkriveno sve posle pevačeve sahrane: Dogodilo se pre 16 godina i umešane je njihova vlast
Nakon sahrane legendarnogHalida Bešlića, na kojoj je juče, 13. oktobra u Sarajevu bilo između 50.000 i 100.000 ljudi, na jednom hrvatskom portalu objavljena je žestoka kolumna.
Naime, hrvatski kolumnista za Jutarnji list, u svojoj kolumni je otkrio da su Halida Bešlića državni organi Hrvatske odbili za državljanstvo i to 2009. godine.
Kako se navodi, on je pre nekih 16 godina podneo zahtev, ali su ga vlasti odbile "jer mu je nedostao jedan papir".
Jedna od najtužnijih sahrana
Legenda narodne muzike, Halid Bešlić, sahranjen je juče, 13. oktobra, na gradskom groblju "Bare" u Sarajevu.
Po prvim procenama na večni počinak ga je ispratilo između 50.000 i 100.000 ljudi.
Na grobu ostavljena bela ruža
Bele ruže su čest izbor na sahranama jer simbolizuju nevinost i čistoću.
U islamskoj tradiciji boje i mirisi imaju duhovno značenje, a bela ruža nosi posebnu simboliku. Beo cvet simboliše čistotu duše, iskrenost i bliskost sa Bogom (Allahom). Predstavlja duhovno pročišćenje i oprost greha.
U kontekstu dzenaze, bela ruža se može shvatiti kao molitva za mir i svetlost duše preminulog.
Takođe, pre samog čina sahrane, pored groba je ostavljen i mikrofon - predmet koji je Halid Bešlić najviše na svetu voleo.
Pogledajte dodatni snimak: