Ana Nikolić i Goran Ratković Rale, po svemu sudeći, ne mogu da žive jedno bez drugog. Uprkos tome što ga je pevačica prijavila za nasilje, na osnovu čega je imao 30 dana zabrane prilaska, oni su se, čim je ova mera prestala da važi, ponovo spojili.

Kurir je nedavno pisao da su se pomirili, a Rale to nije želeo da prizna, jer zbog skandala koji je tresao region pre samo nekoliko meseci želi da to ostane u tajnosti.

Ne mogu jedno bez drugog

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale su rešili nesuglasice

Ponovo su zajedno

Kako nam kaže izvor blizak kompozitoru, Rale je nedavno tri noći spavao u Aninom stanu.

- Čim je prošlo mesec dana, koliko je trajala zabrana prilaska, eto opet Raleta kod Ane. Nedavno je viđen tri večeri zaredom kako dolazi kod nje. Pomirili su se i sad je kao sve super. U ponedeljak su zajedno bili u jednom restoranu u Zemunu. Nastavljaju gde su stali, ali to kriju od javnosti. Zasad su mirni i sve je u najboljem redu. Doduše, Ana ne objavljuje zajedničke fotografije niti ga pominje na mrežama jer imaju takav dogovor - rekao nam je naš sagovornik.

Jedno priča drugo radi

Nikolićeva je nedavno demantovala da se pomirila s Ratkovićem, ali nije želela da detaljiše. Skoro mesec dana su njih dvoje bili u žiži interesovanja. Jedno drugo su javno optuživali, a kad su se strasti smirile, nastavili su tamo gde su stali, da se vole i da uživaju.

Rale je i u jednoj od ispovesti izjavio da Anu nikad nije pretukao, što je ona tvrdila, već da je ona iskoristila stare snimke i modrice koje uopšte nisu ni bile od batina. Pravu istinu i šta se među njima dešavalo iza zatvorenih vrata tačno znaju samo njih dvoje. Doduše, svako u medijima iznosi svoju verziju.

Pružili šansu posle svega

Goran Ratković Rale je slab na Anu Nikolić



Podsetimo, Ana i Rale su leto provodili u kompozitorovoj kući na Avali, a te večeri kad je nastao haos, kako je Ratković govorio, nije bilo nikakvih batina. Navodno je Ana u nekom svom rastrojstvu polupala sve po kući, ušla u auto, razbila ogradu i otišla u policiju da ga prijavi. Na kraju se ispostavilo da je sve krenulo jer je bila besna na Ratkovića što je od nje tražio da ide na nastupe koje su zakazali tokom letnje turneje.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Ratkovićem i Nikolićevom kako bi nam dali komentar, ali do zaključenja ovog broja nisu nam odgovorili na pozive.