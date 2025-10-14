Slušaj vest

PevačicaTijana Dapčević će se publici uskoro predstaviti u potpuno drugačijem svetlu. Ona će osim pesmom, ovoga puta razgaliti sve stend up pod nazivom “Menopauza”, gde će u šaljivom maniru govoriti o temi koja nikako ne sme biti tabu.

- U pitanju je dramski stend ap, komad je pisao Danilo Vukotić, gde je igram Marinu Stanković koja je dobro zagazila u menopauzu, i nije normalna, baš kao što i počinje ovaj komad - kada ona pozdravlja publiku i kaže da nije normalna. Možda su Danilo i Dare Vukotić ustanovili da ja nisam normalna, pa su seli i napisali. Dobila sam ponudu od njih dvojice i prvo pitanje od Radeta koga ja u šali zovem tata je bilo: “Ćero, hoće li tebi biti problem da pričaš o menopauzi?” Ja mu kažem što bi mi bio problem, a on kao: “Na dinar si od menopauze, pa da li će ti biti problem da pričaš?” Što bi mi bio problem, to je samo lik, mada dosta situacija koje se spominju u tekstu, prepoznajem i dešavaju mi se u životu, te promene raspoloženja, jer sam na dinaru od peri-menopauze i ja volim da pričam na tu temu glasno, punim ustima, jer to nije tabu tema, to je nešto što svaka žena doživiljava u tim godinama kada dođeš na pola života. Treba pričati glasno, da to nije kraj, da nisi umro kada si ušao u menopauzu, to je samo reset - rekla je otvoreno Tijana, ističući da je u tim trenucima od velike pomoći i reč stručnih lica:

- Nije dovoljna reč prijatelja, sa tim je povezano i mentalno zdravlje. Neophodan je razgovor sa stručnim licima, mnogo će ti lakše biti da kroz sve to prođeš ukoliko imaš nekoga sa kim ćeš to podeliti. Podrška porodice je vrlo bitna. U našoj kući smo Vuk i ja u pubertetu. Ja sam u menopauzi, Milan u andro-pauzi, a Vuk u pubertetu. Prelepa jedna priča. Fenomenalno funkcionišemo, probleme rešavamo tako što razgovaramo, ništa se ne gura pod tepih. Mora tako, jer ako se gura pod tepih, onda se sapleteš u nekom trenutku. Usled nedostatka razumevanja i komunikacije se dešavaju sve nedaće.

Najveća podrška

Kako je istakla, njena najveća podrška je suprug Milan, sa kojim deli sve brige koje je muče.

- Prvo razgovaram sa Milanom, on mi je najbolji prijatelj, životni saputnik, drug, ljubavnik, rame za plakanje, neko na koga mogu da se oslonim, onda razgovaram sa majkom, sestrom Tamarom, dok se ne blokiramo na mrežama, onda razgovaramo. Sad je blokirana, sad smo nešto posvađane, ali i ona je jedna od tih ljudi sa kojima u mom mikrosvetu se konsultujem oko raznih situacija koje me more - rekla je Tijana, osvrnuvši se na sukob koji ima sa sestrom:

- To se dešava jednom mesečno sigurno - ili ona mene blokira ili ja nju. Nisam ironična, mnogo sam ozbiljna. Trenutno je blokirana, a to oko čega smo se posvađale samo ona i ja znamo, ali biće odblokirana do kraja dana.

Osim supruga, velika podrška i vetar u leđa su joj roditelji.

- Imam tu sreću da su mi oba roditelja živa i ja sam još uvek dete, još uvek sam Petar Pan, imam oba krila pored sebe i na sebi. I te kako je bitno da pozoveš oca i majku kad te nešto mori i ja sam blagoslovena i srećna što ih imam oboje. Tamara je najveći čuvar tajni.

Pevačica je istakla da u svetu šoubiznisa postoje prijateljstva, barem, kako kaže, sa njene tačke gledišta.

- Smatram da postoji prijateljstvo, ako su ta dva čoveka civilizovana. Ja se družim 13 godina sa Zoranom Pavić, Ivanom Negativ. Kad su ljudi civilizovani i normalni u glavi, onda postoji mogućnost da ima tog iskrenog prijateljstva. Ne bi trebalo da ima interesa, ne samo u šoubiznisu, nego nigde. Pre nekoliko dana samo izgubili Halida Bešlića, koji je bio toliko dobar čovek, koji nikad nikome nije pomogao da bi njemu neko vratio. On je znao da pomogne nekome na ulici, a nije ništa očekivao zauzvrat. Treba biti dobar, pomagati ljudima, jer će tebi biti bolje - rekla je ona, pa otkrila da jedva čeka da presluša album koleginice Nataše Bekvalac:

- Skinula sam Natašine pesme da ih preslušam. Pratim Natin rad, ona je neko ko je malo kasnije počeo da se bavi ovim poslom, ali pratim i podržavamo se.

