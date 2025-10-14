Slušaj vest

Luna Đogani i Marko Miljković uživaju u harmoničnom odnosu, a da je kod njih sve potaman najbolje pokazuju svakodnevnim sitnicama.

Luna i Marko su sada napravili selfi iz lifta, a oboje su bili u opuštenoj garderobi. Dok je Luna pokušavala kamerom da uhvati dobar kadar, oboje su slali poljupce jedno drugome i bili su i te kako raspoloženi.

Luna Đogani i Marko Miljković se ljube u liftu Foto: Printscreen

Luna je ponela roze trenerku i iste nijanse torbu, dok je na nogama imala sportske patike. Marko je takođe bio u sportskoj kombinaciji, a ova situacija u liftu im je bila baš simpatična pa su odlučili da je podele sa svima.

Marko i ja imamo podeljene poslove u kući

Luna Đogani nedavno je govorila o tome kako ona i Marko funkcionišu u porodičnom domu.

"Marko i ja imamo podeljene poslove u kući, on radi i ženske stvari, to je uspeh jedne zajednice, drago mi je da sam našla partnera koji hoće da učestvuje u svemu. On bolje kuva, baš je profi, radi to bolje od većine žena" - počela je Luna Đogani, pa otkrila kakva je majka:

1/15 Vidi galeriju Luna Đogani i Marko Miljković Foto: Petar Aleksić, Pritntscreen, ATAIMAGES

"Nisam baš stroga majka, ali ne dozvoljam sve, smatram da se deca uče od malena, a ne da čekam da napune 10 godina, da nas biju i čupkaju, mora da se zna ko je roditelj, ko je dete. Majka sam koja daje sve, pružam ljubav, ali sam i policajac, Mia odmah trči kod Marka kad joj nešto ne dam. Lana je još uvek mala" - rekla je Luna, a na pitanje da li bi posle dve ćerke volelea da dobije i sina, odgovorila je sledeće:

1/6 Vidi galeriju Marko Miljković i Luna Đogani Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Screenshot, NEMANJA NIKOLIC/Kurir

"Smatram da deca ne trebaju da se rađaju po svaku cenu, pa da budu zapostavljena, jako sam osetljiva na to. Ne podnosim da vidim da neko dobije dete, pa da ga ostavlja u dom i da ga maltretira. Uvek sam za to da ostanemo na dve devojčice, nego da rađam samo da bih nekome udvoljila, a da ne budem ja dobro i da ne budem posvećena. Četiri godine sam u pelenama i nespavanju, počela sam da brinem o sebi, da treniram i ne bih mogla sada da zamislim da opet imam bebu, ali nikad se ne zna, imam samo 30 godina, i možda budem poželela da dobijemo Marko i ja još jedno dete" - pričala je Luna.

