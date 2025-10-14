Slušaj vest

Od legendarnog pevača oprostilo se oko 50.000 ljudi koji su sanduk sa njegovim telom nosili sa ruke na ruku.

Među mnoštvom poznatih ličnosti bila je i pevačica Ana Bekuta koja je došla da se oprosti od svog kolege i dugogodišnjeg prijatelja.

I dalje vidno potrešena i emotivna nakon komemoracije i sahrane Ana Bekuta se oglasila na društvenim mrežama.

- Čim su mi javili da Halid preminuo, setila sam se one njegove izjave od pre nekoliko godina kada je rekao: "Više bih voleo da me pamte kao dobrog čoveka nego kao dobrog pevača." Danas, kada se opraštamo od njega, zaista je teško odlučiti da li je bio bolji pevač ili je bio bolji čovek. O Halidu Bešliću jednako lepo mogu govoriti muzički producenti, kompozitori, aranžeri, profesori klavira i intelektualci kao i njegove komšije, prijatelji, prodavci na pijacama i u mesarama, kasirke, kao i njegovi obožavaoci, slučajni prolaznici, siromasi i prosjaci. Ovih dana internet je prepun anegdota i ispovesti poznatih i nepoznatih ljudi kojima je ovaj čovek ulepšao život i nikada se time nije pohvalio. Ovih dana poznati i nepoznati ljudi pišu i govore o Halidu Bešliću samo najbolje i najlepše i niko to ne govori iz kurtoazije. Svi oni govore istinu o načinu na koji je živeo s ljudima", napisala je, pa dodala:

"Umro je, a nije ostario"

- Otkako je Halid umro, javljaju se poznati i nepoznati ljudi iz svih delova bivše države, ljudi različitih veroispovesti, različitih nacionalnosti i različitih uverenja, ljudi razdvojeni politikom i sukobima, koji se nikad ranije ni u čemu nisu složili. Sad su se složili u žalosti za Halidom. To je trebalo postići i to je mogao postići samo poseban i retko dobar, pravedan i velikodušan čovek. Imala sam to zadovoljstvo da jednu od svojih poslednjnih pesama Halid Bešlić snimi sa mnom. Iako smo zajedno otpevali priču o ljubavi u jesen života, o ljubavi u starosti, on uopšte nije bio ostario. Umro je, a nije ostario. Niko nikada za Halida Bešlića nije rekao da je ostario. Tako žive i umiru veliki ljudi. Halid se nije bojao života ni smrti. Ni siromaštva ni uspeha. Nije se bojao teške sudbine i nije se plašio da bude srećan čovek. Živeo je potpuno ispravno jer je jedino tako i znao da živi. I još dugo će da se takmiče dobar čovek Halid i dobar pevač Halid u tome kojeg se narod bolje seća. Svaki dan ćemo čuti neku novu priču o čoveku Halidu i pevaču Halidu i nikada nećemo uspeti daprocenimo je li više ostavio nama na zemlji ili je više dobrih dela poneo sa sobom - zaključila je Bekuta u emotivnoj ispovesti.

Nije želeo da počiva u Aleji velikana u Sarajevu

Radnik na groblju Rusmir, kaže da je Halid sam izabrao grobno mesto, čemu je i svedočio kada je pevač posetio Bare pre nego što je smešten u bolnicu.

- Halid je bio ovde i tražio je da kada dođe vreme, bude sahranjen ovde, među običnim ljudima - rekao je Rusmir i dodaje:

- To samo pokazuje koliko je bio skroman.

