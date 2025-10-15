Slušaj vest

Čeda Jovanović bio je na sahrani Halida Bešlića u Sarajevu, nakon čega je odlučio da nastavi boravak u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Političar je sa svojim prijateljem Aleksandrom Kosom iskoristio lepo jesenje vreme i prošetao centrom grada.

Funkcionera LDP-a presretali su sugrađani kako bi se sa njim fotografisali. On je bio odlično raspoložen i sa Sarajlijma ljubazno porazovarao.

Uživaju na putu

Čeda sa prijateljem uživa u Sarajevu Izvor: Instagram

U prilog tome svedoči video koji je objavio Čedin drug na društvenim mrežama.