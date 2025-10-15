Čeda Jovanović je odlučio da provede nekoliko dana sa prijateljem u glavnom grdu BiH
Druženje
POSLE BEŠLIĆEVE SAHRANE ČEDA JOVANOVIĆ S NAJBOLJIM DRUGOM ŠETAO BAŠČARŠIJOM! Funkcioneru prilazili na ulici sa svih strana
Čeda Jovanović bio je na sahrani Halida Bešlića u Sarajevu, nakon čega je odlučio da nastavi boravak u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Političar je sa svojim prijateljem Aleksandrom Kosom iskoristio lepo jesenje vreme i prošetao centrom grada.
Funkcionera LDP-a presretali su sugrađani kako bi se sa njim fotografisali. On je bio odlično raspoložen i sa Sarajlijma ljubazno porazovarao.
Uživaju na putu
U prilog tome svedoči video koji je objavio Čedin drug na društvenim mrežama.
Njih dvojica su uživali u razgledanju i šetnji, a Čedi su sugrađani prilazili da ga pozdrave.
