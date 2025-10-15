Slušaj vest

Nadica Zeljković, poznata i po nadimku Kamel, majka Kristine Kije Kockar, pobedila je u četvrtoj sezoni rijaliti programa "Zadruga", nakon čega je nestala iz javnosti.

Ipak, na društvenim mrežama svojevremeno se pojavila njena fotografija nakon odlaska u ilegalu koja se ponovo vrti po društvenim mrežama, a na kojoj se vidi da je Nadica uvećala usne, ali i navodno operisala kapke.

Kako se podvrgla korekcijama, Nadica je promenila svoj izgled, zbog čega je izazvala brojne komentare.

Radila kao konobarica

Inače, Kijina majka pre rijalitija bila je konobarica u jednom restoranu u Zrenjaninu, a i nakon pobede u šou programu pričala je da je nagrada od 50.000 evra neće promeniti, i da će se vratiti na posao.

- San svakog konobara je da otvori restoran, da imam četiri stola i nekoliko stolica. Biću ponovo konobarica, dočekivaću goste i reći ovo je vaš sto - pričala je tada Nadica.

- Što se tiče Kije i mene, mi smo uvek radile, pre svega ovoga radila je nešto drugo, sve i svašta smo radile i uvek zarađivale, tako da nama novac nije prioritet.

