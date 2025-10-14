Slušaj vest

Poznati pevač Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra u 72. godini. Na večni počinak ispraćen je 13. oktobra na groblju Bare u Sarajevu. Ovom činu prisustvovalo je oko 100.000 ljudi.

Dan nakon sahrane menadžer legendarnog pevača, Nedim Srnja, oglasio se na svom Fejsbuk profilu i zahvalio se Sarajevu na veličanstvenom ispraćaju.

Ovako je izgledala sahrana Halida Bešlića:

1/21 Vidi galeriju Sahrana Halida Bešlića Foto: Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

"Sarajevo je odradilo svoje na dostojanstven i veličanstven način. Hvala moje Sarajevo, hvala ljudima koji su dali svoje resurse, ljudstvo i opremu, a ostali u senci", napisao je Nedim Srnja na Fejsbuku.

Nije želeo da počiva u Aleji velikana u Sarajevu

Podsetimo, Halid Bešlić, legendarni pevač, sahranjen je u ponedeljak, 13. oktobra, na sarajevskom groblju Bare. Jedan detalj nije mogao da prođe nezapaženo, a to je položaj njegove večne kuće.

1/9 Vidi galeriju Sahrana Halida Bešlića Foto: Kurir

Radnik na groblju Rusmir, kaže da je Halid sam izabrao grobno mesto, čemu je i svedočio kada je pevač posetio Bare pre nego što je smešten u bolnicu.

- Halid je bio ovde i tražio je da kada dođe vreme, bude sahranjen ovde, među običnim ljudima - rekao je Rusmir i dodao:

- To samo pokazuje koliko je bio skroman.

Sahrana Halida Bešlića: