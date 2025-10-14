Slušaj vest

Poznati pevač Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra u 72. godini. Na večni počinak ispraćen je 13. oktobra na groblju Bare u Sarajevu. Ovom činu prisustvovalo je oko 100.000 ljudi.

Dan nakon sahrane menadžer legendarnog pevača, Nedim Srnja, oglasio se na svom Fejsbuk profilu i zahvalio se Sarajevu na veličanstvenom ispraćaju.

Ovako je izgledala sahrana Halida Bešlića:

Sahrana Halida Bešlića Foto: Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

"Sarajevo je odradilo svoje na dostojanstven i veličanstven način. Hvala moje Sarajevo, hvala ljudima koji su dali svoje resurse, ljudstvo i opremu, a ostali u senci", napisao je Nedim Srnja na Fejsbuku.

Nije želeo da počiva u Aleji velikana u Sarajevu

Podsetimo, Halid Bešlić, legendarni pevač, sahranjen je u ponedeljak, 13. oktobra, na sarajevskom groblju Bare. Jedan detalj nije mogao da prođe nezapaženo, a to je položaj njegove večne kuće.

Sahrana Halida Bešlića Foto: Kurir

Radnik na groblju Rusmir, kaže da je Halid sam izabrao grobno mesto, čemu je i svedočio kada je pevač posetio Bare pre nego što je smešten u bolnicu.

- Halid je bio ovde i tražio je da kada dođe vreme, bude sahranjen ovde, među običnim ljudima - rekao je Rusmir i dodao:

- To samo pokazuje koliko je bio skroman.

Ne propustiteStarsDAN NAKON SAHRANE OSVANULA BOLNA PORUKA: Pevačica Halidu Bešliću posvetila reči zbog kojih će se mnogi rasplakati, tuga...
x News1 Dragana Udovicic copy.jpg
StarsEVO ZAŠTO SU HRVATI ODBILI HALIDA BEŠLIĆA! Otkriveno sve posle pevačeve sahrane: Dogodilo se pre 16 godina i umešane je njihova vlast
halid.jpg
Stars"HALID JE SVAKOG DANA ZVAO IZ BOLNICE" Bešlićev saradnik otkriva kako je Bešlić provodio poslednje dane u bolnici: Pesma "Sejda" mu je bila baš bitna
haldi.jpg
StarsDAN POSLE SAHRANE HALIDA BEŠLIĆA: On je došao na pevačev grob: 12 sati posle, lepoto naša... (FOTO)
beslic.jpg

Sahrana Halida Bešlića:

Sahranjen Halid Bešlić Izvor: Kurir