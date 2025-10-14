Slušaj vest

Edis Agić, nekadašnji učesnik „Zvezda Granda“ i Senidin brat, napravio je drastično transformaciju nakon učešća u popularnom muzičkom šouu.

Kako je rekao u razgovoru, gubitak kilograma došao je iznenada nakon takmičenja, a sve zbog redukovane ishrane i vežbanja u teretani.

–Od tad do sad razlika u kilogramima i nije nešto previše zabeležena, ali je dosta drugačije jer treniram. Jesam napravio transformaciju ali u smislu mišićne mase. Redukovao sam dosta i ishranu – rekao je Edis.

Kako je istakao, ne planira tu da stane, a na pitanje da li će češće da pokazuje mišiće, odgovorio je:

–Da, prvo u spotovima, pa onda i ovako se gledamo.

Edis Agić smršao Foto: Printscreen/Grand

Učešće prijalo

Edis ne krije da mu je učešće u muzičkom takmičenju prijalo i da je

-Zvezde Granda su mi promenile život jer sam svoju karijeru počeo da gledam ozbiljnije. Volim kako sam se zauzeo za posao posle svega toga- istakao je Edis.

Kurir / Grand

