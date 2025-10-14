Slušaj vest

Muzičar je bio povređen u požaru koji je izbio u diskteci "Puls" u Kočanima u Severnoj Makedoniji, a danas je, nažalost, podlegao povredama.

Ovo je u javnosti dočekano sa velikim žaljenjem budući da su mnogi bili optimistični oko njegovog oporavka, međutim pevač je izgubio životnu bitku.

Oprostile se brojne poznate ličnosti od njega

Među onima koji su ovo dočekali sa velikom tugom su i brojne poznate ličnosti među kojima Goran Tonev, nekadašnji takmičar "Zvezda Granda", koji je te kobne noći takođe bio u diskoteci i bio povređen.

Takođe, pevačica Tamara Todevska nije mogla da sakrije tugu zbog gubitka prijatelja.

- Počivaj u miru, Pančo - napisao je Goran Tonev na svom Instagramu na kojem je podelio i zajedničku fotografiju.

Tamara Todevska je stavila nekoliko zajedničkih trenutaka i napisala:

- Ćao Džudže. Falićeš mi beskrajno - navela je ona sa emotikonima polomljenog srca.

Ona je takođe i podelila emotivnu poruku kojom se danas svi opraštaju od Panča.

- Zbogom Pančo. Neka vas muzika ponovo ujedini, tamo gde nema kraja - stoji u objavi.

Osim njih oglasila se i Kaliopi koja nije mogla da ostane imuna na tragičnu vest koju je primila.

Budući da je bila bliska sa članovima benda DNK ona je objavila fotografiju i emotivnu poruku.

- Da li je srce moglo da izdrži? Zbogom Pančo, ovo je mnogo tužno - poručila mu je neutešna Kaliopi.

Pop pevač Sergej Ćetković takođe se oprostio od kolege.

"Dobri moj, od prvog dana sam te gledao kao brata. Znaš ono kad se ljudi prepoznaju na prvu, kao da ih znaš celog života. Tvoja dobrota, osmeh, ljubav, entuzijazam i snaga su me svakim susretom oduševljavali i hrabrili za svaki novi dan.

"Imali smo puno planova, ideja… Mnogo toga za uraditi, ispričati, osmisliti… Putuj brate moj, odmori se. Neka te Anđeli vode na neko bolje mesto i neka ti Gospod podari Rajska naselja! Voli te tvoj brat", napisao je Sergej Ćetković.

Foto: Pritnscreen/Instagram

Podsetimo, u diskoteci Puls u Kočanima stradalo je 62 ljudi, dok je 200 njih izašlo sa povredama. Te večeri je grupa "DNK" imala nastup.

Vladimir Blažev Pančo bio je jedan od glavnih pevača grupe DNK-a, ali i prepoznatljivo lice makedonske urbane scene. Rođen i odrastao u Skoplju, Pančo je karijeru izgradio na velikom talentu. Osim što stoji na čelu DNK-a, Pančo se oprobao i kao solo izvođač, DJ i producent.

Radio je sa mnogim zvezdama sa Balkana, a posebno je izdvojio Sergeja Ćetkovića kao njegovog velikog prijatelja.

