Pevačica Nadežda Biljić (34) zbog zdravstvenog problema morala je da promeni svoj život iz korena, a javno je otkrila sa knedlom u grlu sa čime tačno ima problem.

Naime, Nadežda dugi niz godina boluje od dijabetesa, te je otkrila da je morala razne stvari iz svog života da promeni kako bi se simptomi što više smanjili i stavili nekako pod kontrolu.

- Život sa dijabetesom tipa 1 traži disciplinu i svakodnevnu pažnju, ali on nikada nije bio prepreka da ostvarim svoje snove. Ja sam majka, supruga i pevačica, i uprkos svim izazovima, na scenu izlazim sa istom snagom, strašću i energijom kao i uvek.

Ranije je kudili, danas je hvale

Inače, Nadeždu svi hvale da danas izgleda bolje nego ikada, a i hvale je da se promenila na bolje, jer je ranije u rijalitiju imala ponašanje koje bi mnogi opisali kao problematično.

Ona je naime, u Zadruzi imala intimne odnose sa Mikijem Đuričićem, o čemu se danima brujalo, a pevačica se kasnije i šalila na svoj račun, te je snimila pesmu na temu situacije koja joj se desila pred kamerama.

Slučajno saznala za dijagnozu

Inače, svojevremeno je ispričala da je za dijagnozu saznala slučajno, pa je odmah primenila mere.

- Vukla sam to mesec i po dana, osećala sam se čudno, a sreća u nesreći je što je moj brat dijabetičar pa je imao aparat, pa sam izmerila šećer i bocnula sam se dva tri puta i mislili smo da se aparat pokvario jer sam imala šećer 29,8. Bola sam se 4, 5 puta na dan, a sada je to malo bolje - rekla je u emisiji "Grand magazin".

