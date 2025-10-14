Slušaj vest

Pevač Uroš Živković juče je izgovorio sudbonosno "da" svojoj partnerki Jovani, a istovremeno je krstio i sina Lazara. Proslava je okupila brojne prijatelje i kolege, među kojima nije bila Ceca Ražnatović.

Na pitanje zbog čega nije došla, Ceca je kratko odgovorila: "Bolesna sam“.

500 zvanica

Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pidsetimo, on je na svom slavlju okupio oko 500 zvanica, a sa svojom lepom suprugom je i zaplesao, kako dolikuje. Uroš u crnom odelu, a Jovana u uskoj izazovnoj venčanici izveli su prvi ples na podijumu uz čarobne efekt. Za prvi ples su izabrali posebnu pesmu "Ti si moja sreća", a Uroš nije skidao zaljubljen pogled sa lepe mlade. Nakon prvo, imali su i drugi ples i to sa sinom kojeg su krstili danas. Kako "Grand" prenosi, dekoracija košta vrtoglavih 19.000 evra, pa je jasno da Živkovići nimalo nisu štedeli na žurku iz snova.

"Moja porodica je patrijarhalna..."

- Ovo je najveći dan u mom životu. Ne samo zbog venčanja, još veća stvar je što smo krstili našeg prvenca danas. Bio je divan, hrabri dečkić, nije plakao... - rekao je Uroš u razgovoru.

Mladi pevač Uroš Živković danas, 13. oktobra, zakleo se na večnu ljubav svojoj izabranici Jovani, u prisustvu porodice, prijatelja i najbližih Foto: Marko Karović

- Moja porodica je patrijarhalna i sam taj čin krštenja i venčanja mi puno znači. Mi smo sklopili građanski brak, ali ja ovo priznajem kao zvanični dan, ono je formalno bilo jer je ona tada bila u drugom stanju...

