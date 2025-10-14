Slušaj vest

Džejla Ramović i Nermin Handžić, jedine su mlade pevačke zvezde koje su imale tu čast i privilegiju da prisustvuju komemoraciji Halidu Bešliću, održanoj juče u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Istinska muzička legenda, koja je posle kraće i teške bolesti preminula prošlog utorka u 72. godini života, ispraćena je na dostojanstven način u prisustvu brojnih kolega i prijatelja.

Među prisutnima su bili Haris Džinović, Violeta Miljković i njen suprug Dragan Tašković Taške, Aco Pejović, Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš, Ana Bekuta, Dino Merlin, Emina Jahović, Nikolina i Saša Kapor, kao i Dragan Stojković Bosanac. U tom moru velikih imena, pažnju su privukli upravo Džejla i Nermin – predstavnici nove generacije umetnika koji su pokazali da poštovanje prema legendama i dalje postoji.

Na ovom, sa jedne strane formalnom, a sa druge duboko emotivnom događaju, mnogi su primetili da su Ramovićeva i Handžić bili jedini mladi pevači koji su imali svoje numerisano mesto, što svedoči o poštovanju koje je porodica Bešlić gajila prema njima. Džejla je na komemoraciju došla u pratnji svog partnera, dok je Nermin bio uz Violetu Viki i Dragana Taškovića Tašketa – umetnike koji su od samog početka u njemu prepoznali izuzetan talenat i kvalitet.

Komemoracija

Komemoracija kao čin nije samo prilika za oproštaj, već i most između prošlosti i sadašnjosti — trenutak u kojem se sećanje pretvara u trajno nadahnuće. Upravo to se dogodilo u Narodnom pozorištu, gde su se generacije spojile u tišini i poštovanju. Džejla i Nermin su svojim prisustvom pokazali da razumeju koliko je važno čuvati tradiciju i vrednosti koje je Halid Bešlić predstavljao — iskrenost, doslednost i pesmu koja dodiruje dušu.

Nermin je, kako su mnogi primetili, umetnik koji gradi karijeru polako i sigurno, upravo onako kako je Bešlić uvek savetovao svoje mlađe kolege – sa dostojanstvom, radom i bez kompromisa kada je kvalitet u pitanju. Na tome mu je Ramovićeva bila zahvalna i više puta isticala u medijima koliko joj znače njegove reči i primer.

Komemoracija ima i svoju edukativnu funkciju – ona uči mlađe generacije o ljudima koji su ostavili dubok trag u muzici i društvu, o tome šta su simbolizovali i zašto je važno da ih pamtimo. Halid Bešlić svakako je bio jedan od njih. Verujemo da bi bio ponosan da vidi kako njegov lik i delo inspirišu mlade umetnike, ali i da bi s posebnim osmehom pogledao na predstojeći rad Nermina Handžića, koji uveliko priprema novi album i korak po korak gradi karijeru – upravo onako kako je to radio on sam.

Jer, dokle god postoje mladi koji poštuju legende, muzika i sećanje nikada neće utihnuti

