Slušaj vest

Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani!

Očekuju 570 zvanica

Na Zlatiboru danas vlada prava svečarska atmosfera! Poznati trubač Dejan Petrović i njegova supruga slave punoletstvo svoje ćerke Jovane, a na proslavi se očekuje čak 570 zvanica.

1/7 Vidi galeriju Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

Jovana, koja pleni svojom elegancijom, sama je kreirala haljinu u kojoj večeras blista, dok će goste dočekati trubači i energična muzika po kojoj je Dejan i poznat.

Sve je osmišljeno do najsitnijih detalja, a slavlje će, po svemu sudeći, biti jedno od najglamuroznijih događaja na Zlatiboru ove jeseni.

Gradi imperiju na Zlatiboru

1/8 Vidi galeriju Dejan Petrović Foto: Nemanja Nikolić, Milisav Šuljagić, Milisav Šuljagić

Najpopularniji trubač Dejan Petrović koji je svojevremeno razotkrio srpsku estradu govorio je za Kurir o novom biznisu na Zlatiboru. Tokom pandemije razmišljao je čime bi mogao da se bavi, kada mu je prijatelj predložio ideju o izgradnji naselja na Zlatiboru.

- Tokom korone sam zajedno sa suprugom razmisljao o pokretanju nekog biznisa, pored ovog posla kojim se bavim. Naravno, ovaj posao mi je uvek prioritet, i ovaj posao volim da radim. Kasnije se tu pojavio moj dugogodišnji prijatelj, koji je je izrazio želju da zajedno uđemo u taj biznis. Pravimo 17 luksuznih kuća, vila, od kojih dve ostavljamo za nas. Prijatelj sebi jednu, a meni i supruzi ostaje druga kuća - rekao je Dejan nedavno za Kurir.

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: