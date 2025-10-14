DEJAN PETROVIĆ PRIREDIO GALA PUNOLETSTVO ĆERKI! Na proslavi se očekuje 570 zvanica, a sve oči uprte u slavljenicu... DETALJI
Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani!
Očekuju 570 zvanica
Na Zlatiboru danas vlada prava svečarska atmosfera! Poznati trubač Dejan Petrović i njegova supruga slave punoletstvo svoje ćerke Jovane, a na proslavi se očekuje čak 570 zvanica.
Jovana, koja pleni svojom elegancijom, sama je kreirala haljinu u kojoj večeras blista, dok će goste dočekati trubači i energična muzika po kojoj je Dejan i poznat.
Sve je osmišljeno do najsitnijih detalja, a slavlje će, po svemu sudeći, biti jedno od najglamuroznijih događaja na Zlatiboru ove jeseni.
Gradi imperiju na Zlatiboru
Najpopularniji trubač Dejan Petrović koji je svojevremeno razotkrio srpsku estradu govorio je za Kurir o novom biznisu na Zlatiboru. Tokom pandemije razmišljao je čime bi mogao da se bavi, kada mu je prijatelj predložio ideju o izgradnji naselja na Zlatiboru.
- Tokom korone sam zajedno sa suprugom razmisljao o pokretanju nekog biznisa, pored ovog posla kojim se bavim. Naravno, ovaj posao mi je uvek prioritet, i ovaj posao volim da radim. Kasnije se tu pojavio moj dugogodišnji prijatelj, koji je je izrazio želju da zajedno uđemo u taj biznis. Pravimo 17 luksuznih kuća, vila, od kojih dve ostavljamo za nas. Prijatelj sebi jednu, a meni i supruzi ostaje druga kuća - rekao je Dejan nedavno za Kurir.
