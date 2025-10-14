Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Prijović zapevala je na svadbi kolege Uroša Živkovića i dovela atmosferu do usijanja.

Aleksandra Prijović juče je prisustvovala svadbi svog kolege i prijatelja Uroša Živkovića, što je ujedno bilo i njeno prvo pojavljivanje u javnosti nakon drugog porođaja.

Uroš se raznežio

U jednom trenutku uzela je mikrofon i atmosferu dovela do usijanja, a kada je zapevala emotivnu pesmu "Sine moj", Uroš nije mogao da sakrije emocije - držao se za glavu i pevao stihove pesme koju je posvetio svom sinu, krštenom upravo tog dana.

Tokom veselja, Uroš je iz džepa izvadio novac i počeo da časti muzičare, dok su svi prisutni aplaudirali dirnutom mladoženji.

Ne propustiteStarsCECA ISPALILA UROŠA ŽIVKOVIĆA I NIJE DOŠLA NA SVADBU! Ražnatovićka otkrila zašto se nije pojavila kod folkera, imala je jedan razlog
ceca.jpg
StarsPRIJA KAD UZME MIKROFON, SVE STAJE: Pogodila Uroša Živkovića pravo u srce, mladoženja nije znao šta ga je snašlo (VIDEO)
Aleksandra Prijović
Stars500 ZVANICA DOČEKAO U TOTALNOM LUKSUZU: Evo koliko je Uroš Živković platio samo DEKORACIJU za gala svadbu
Svadba Uroša Živkovića Uroš Živković venčanje.jpg
StarsVIKI I TAŠKE DOŠLI NA SVADBU UROŠA ŽIVKOVIĆA! Uprkos teškom danu, ispoštovali kolegu: Mnogo ga volim i poštujem
Viki Miljković i Taške

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP555 Izvor: Kurir TV