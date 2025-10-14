Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Prijović zapevala je na svadbi kolege Uroša Živkovića i dovela atmosferu do usijanja.

Aleksandra Prijović juče je prisustvovala svadbi svog kolege i prijatelja Uroša Živkovića, što je ujedno bilo i njeno prvo pojavljivanje u javnosti nakon drugog porođaja.

Uroš se raznežio

U jednom trenutku uzela je mikrofon i atmosferu dovela do usijanja, a kada je zapevala emotivnu pesmu "Sine moj", Uroš nije mogao da sakrije emocije - držao se za glavu i pevao stihove pesme koju je posvetio svom sinu, krštenom upravo tog dana.

Tokom veselja, Uroš je iz džepa izvadio novac i počeo da časti muzičare, dok su svi prisutni aplaudirali dirnutom mladoženji.

Pogledajte dodatni snimak: