Slušaj vest

Glumica Mirka Vasiljević završila je u bolnici zbog problema sa pritiskom, prenosi Republika.

Mirka Vasiljević se sama javila lekarima zbog naglog skoka krvnog pritiska, a na narušavanje njenog stanja su uticali problemi u kojima se našao glumičin suprug, bivši fudbaler Vujadin Savić.

Mirka nije dobro

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Kako se piše, Mirka je pod ogromnim psihičkim pritiskom zbog svakodnevnih informacija koje izlaze u javnost o Vujadinovom slučaju.

Iako je poznata po svom staloženom ponašanju i profesionalnosti, situacija koja se poslednjih dana odvija oko njenog partnera očigledno je ostavila posledice na njeno zdravlje.

Podsetimo, policija je uhapsila transrodnu osobu A.K. (21) koja je ucenjivala Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama. A. K. je tražio od Vujadina 50.000 evra kako snimci i fotografije ne bi dospeli u javnost.

Kurir / Republika

Ne propustiteStarsMIRKA I VUJADIN SAVIĆ ZAJEDNO SU 16 GODINA, A EVO KAKO SU SE UPOZNALI: Družili se kao deca, a ljubav se rodila kasnije - evo kada je pao prvi poljubac
mirka.jpg
StarsVUJADIN SAVIĆ SAOPŠTIO SREĆNE VESTI! Danas slavlje u njegovom i Mirkinom domu - javno čestitao supruzi, snažna poruka ostavila fanove bez teksta (FOTO)
Mirka Vasiljević i Vujadin Savić
StarsMIRKA VASILJEVIĆ OBJAVILA SNIMAK IZ KUPATILA Glumica šokirala videom u kom se vidi kako sređuje kosu, sa jednim našminkanim okom (FOTO)
Mirka Vasiljević sa viklerima na glavi
StarsU DETINJSTVU JE JEDNA ULOGA VINULA U NEBESA, A NAKON 4 POROĐAJA JE PRAVA BOMBA: Evo kako je glumica izgledala na početku karijere (FOTO)
Mirka Vasiljević.jpeg

 Pogledajte dodatni snimak:

Isplivali su novi detalji afere Vujadina Savića!  Izvor: Kurir