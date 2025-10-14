Slušaj vest

Glumica Mirka Vasiljević završila je u bolnici zbog problema sa pritiskom, prenosi Republika.

Mirka Vasiljević se sama javila lekarima zbog naglog skoka krvnog pritiska, a na narušavanje njenog stanja su uticali problemi u kojima se našao glumičin suprug, bivši fudbaler Vujadin Savić.

Mirka nije dobro

Kako se piše, Mirka je pod ogromnim psihičkim pritiskom zbog svakodnevnih informacija koje izlaze u javnost o Vujadinovom slučaju.

Iako je poznata po svom staloženom ponašanju i profesionalnosti, situacija koja se poslednjih dana odvija oko njenog partnera očigledno je ostavila posledice na njeno zdravlje.

Podsetimo, policija je uhapsila transrodnu osobu A.K. (21) koja je ucenjivala Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama. A. K. je tražio od Vujadina 50.000 evra kako snimci i fotografije ne bi dospeli u javnost.

