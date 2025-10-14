Slušaj vest

Legendarni pevač Halid Bešlić ispraćen je na večni počinak, juče 13. oktobra na grobu Bare u Sarajevo, gde je bilo između 50.000 i 100.000 ljudi.

Osim neutešne porodice i prijatelja, ni pas koji živi kod Halidovog hotela i kojeg je mnogo voleo, ne jede danima i tuguje za gazdom.

Pas Bendžo od dana Halidove smrti ništa ne jede, samo leži i tužno gleda.

Ljudi koji su posetili pumpu kako bi odali počast Bešliću, usnimili su psa koji čak slabo i reaguje na pozive.

Jedna od ljudi koji je usnimio psa je čak i pokušao da ga nahrani, ali je on odbio hranu.

Bendžo ništa ne jede. Halidov pas - napisao je jedan korisnik Tiktoka.

O psu je govorio Halidov vozač

Ovako je izgledala sahrana Halida Bešlića:

- Bendžo je Halidov pas i naš iz motela koji kako je Halid preminuo niti jede, niti pije. Ja sam Vlado Pejić, Halidov vozač 20 godina. Dva dana pre nego što je umro sam išao u posetu, odveo sam delegaciju iz sela koja je izrazila želju da ga vide. On je rekao da ih obavezno dovedem jer su njegove komšije sa kojima je radio. Halide, što si nam otišao, što si nas ostavio, trebao si nam još 20 godina. Neko nam ga je ukrao, dogovarali smo se da ćemo još dugo. On nije imao bolove, nije se žalio, sin je bio kod njega 24 sata. Sva pažnja koju je trebao da dobije, dobio je od svog Dina, mi ostali smo samo pomagali -rekao je Vlado, Halidov vozači otkrio kako se oseća Halidova supruga Sejda.

Nije želeo da počiva u Aleji velikana u Sarajevu

Podsetimo, Halid Bešlić, legendarni pevač, sahranjen je u ponedeljak, 13. oktobra, na sarajevskom groblju Bare. Jedan detalj nije mogao da prođe nezapaženo, a to je položaj njegove večne kuće.

Radnik na groblju Rusmir, kaže da je Halid sam izabrao grobno mesto, čemu je i svedočio kada je pevač posetio Bare pre nego što je smešten u bolnicu.

- Halid je bio ovde i tražio je da kada dođe vreme, bude sahranjen ovde, među običnim ljudima - rekao je Rusmir i dodao:

- To samo pokazuje koliko je bio skroman.

