Na spektakularnom slavlju koje je večeras okupilo brojne javne ličnosti na Zlatiboru, povodom 18. rođendana Jovane Petrović, ćerke poznatog trubača Dejana Petrovića, među prvim zvanicama pojavili su se Viki Miljković i njen suprug Dragan Tašković Taške.

Viki zablistala

Viki Miljković zablistala u crnom izadnju, Boba i Filip došli elegantno u odelu Foto: Privatna arhiva

Viki je kao i uvek privukla pažnju elegancijom — pojavila se u potpuno crnom izdanju, koje je isticalo njen prepoznatljiv stil, dok je preko imala bundicu koja je dodatno naglasila glamuroznu atmosferu večeri. Taške je bio uz nju, odmeren i nasmejan, u klasičnoj tamnoj kombinaciji, a par je zajedno pozirao fotografima pre nego što su ušli u salu.

Boba i Filip pucaju od elegancije

Na slavlju su viđeni i Boba i Filip Živojinović, koji su privukli pažnju svojom odmerenošću i elegancijom, a Boba kao dugogodišnji prijatelj porodice Petrović, nije krio osmeh dok je čestitao slavljenici.

Po svemu sudeći, Jovanin 18. rođendan pretvara se u najglamuroznije slavlje ove jeseni na Zlatiboru – trubači, raskoš, zvezde estrade i slavljenica koja blista u sopstvenoj kreaciji.

Pogledajte dodatni snimak: