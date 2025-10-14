Slušaj vest

Na spektakularnom slavlju koje je večeras okupilo brojne javne ličnosti na Zlatiboru, povodom 18. rođendana Jovane Petrović, ćerke poznatog trubača Dejana Petrovića, među prvim zvanicama pojavili su se Viki Miljković i njen suprug Dragan Tašković Taške.

Viki zablistala

WhatsApp Image 2025-10-14 at 20.29.18_a2fd702a.jpg
Viki Miljković zablistala u crnom izadnju, Boba i Filip došli elegantno u odelu Foto: Privatna arhiva

Viki je kao i uvek privukla pažnju elegancijom — pojavila se u potpuno crnom izdanju, koje je isticalo njen prepoznatljiv stil, dok je preko imala bundicu koja je dodatno naglasila glamuroznu atmosferu večeri. Taške je bio uz nju, odmeren i nasmejan, u klasičnoj tamnoj kombinaciji, a par je zajedno pozirao fotografima pre nego što su ušli u salu.

Boba i Filip pucaju od elegancije

WhatsApp Image 2025-10-14 at 20.29.18_590d5134.jpg
Na slavlju su viđeni i Boba i Filip Živojinović, koji su privukli pažnju svojom odmerenošću i elegancijom, a Boba kao dugogodišnji prijatelj porodice Petrović, nije krio osmeh dok je čestitao slavljenici.

Po svemu sudeći, Jovanin 18. rođendan pretvara se u najglamuroznije slavlje ove jeseni na Zlatiboru – trubači, raskoš, zvezde estrade i slavljenica koja blista u sopstvenoj kreaciji.

