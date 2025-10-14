Slušaj vest

U svečanoj sali na pola puta između Užica i Zlatibora Dejan i Branka Petrović su pripremili proslavu 18. rođendana svoje ćerke Jovane.

Devojka u prelepoj ljubičastoj dugoj haljini, visoka i tanka, puštene kose pleni svojom lepotom. Ponosna majka Branka u uskoj haljini i sa podignutom kosom nije mogla sakriti sreću koja je isijavala iz nje i ponosni tata Dejan na svoju lepoticu dočekivali su goste uz trubače mladog Milovana Petrovića.

Foto: Zvezdana Gligorijević

Posle pozdrava sa domaćinima, goste je čekala Jovana i fotografi. Svi žele da ovekoveče ovaj trenutak.

- Kada su krenule pripreme mislio sam da će ovo biti kao neka naša žurka ili proslava, ali kako se primaklo, pogotovu današnji dan ili juče, tek je krenula trema i tek sam shvatio kakva je odgovornost mene kao roditelja, a i da mi je dete poraslo, i da sam na neki način ostario, ne mislim godinama, već kao roditelj. Srećan sam što ću danas ugostiti dosta prijatelja i što će mi doći draga familija, i Brankina i moja, i drugi dragi gosti – kaže Dejan.

Od momenta rođenja pa do punoletstva za Dejana je taj period prošao vrlo brzo.

- Ne znam, svih tih 18 godina prošlo je kao jedna godina. Da li meni zbog posla, putovanja, ali bukvalno imam osećaj da je prošlo munjevito. Znate i sami kako su očevi vezani za ćerke i ona je nešto posebno u mom životu. Od kada je ona došla na svet moj život se potpuno promenio i sa njom se menja iz dana u dan, tako da samo mogu da budem ponosan i srećan – dodao je ponosni tata.

Među 570 zvanica tu su mnoge poznate estradne ličnosti

Foto: Zvezdana Gligorijević

- Prvenstveno dolazi moja i Brankina familija, dosta mojih poslovnih prijatelja, dosta Jovaninih drugara, i naravno dosta drugara sa estrade – kaže Dejan.

Tu su Dejan Matić, Saša Matić, Viki Miljković, Aca Sofronijević, Breskvica, Aco Pejović, Peđa Medenica, dva benda koja će svirati.

Veliko iznenađenje za mezimicu

Dejan je otkrio i jednu tajnu koju je krio od svoje ćerke, a koju joj je spremio kao iznenađenje.

- Veliko iznenađenje za Jovanu će biti Danica Crnogorčević. Pošto je Jovana vaspitavana i sa moje i Brankine strane i naših porodica u duhu tradicije, bila joj je želja da Danica peva. Rekao sam joj da sam je pitao i da Danica ne može, ali će Danica ipak doći. Jedva čekam da vidim Jovaninu reakciju – kaže Dejan.

A na meniju sve ono što dolikuje jednom veselju u Zapadnoj Srbiji.

- Šta će biti drugo u Zapadnoj Srbiji do predjela sa dobrim pitama, dobra teleća čorba i dobro jagnjeće i praseće pečenje. Sada kada bih ja ovde izmišljao bilo bi bezobrazno prema našem kraju ovde. Svi ljudi koji dolaze sa strane jedva čekaju da dođu u užički kraj da jedu dobro pečenje, dobru pršutu, dobre pite, tako da sa nekim posebnim menijem sve bih pokvario – kaže užički trubač.

Ali je ipak spremio nešto posebno.

Otpečatio bure sa rakijom od 200 litara

Evo ko je sve tu od poznatih:

1/19 Vidi galeriju U svečanoj sali na pola puta između Užica i Zlatibora Dejan i Branka su pripremili proslavu 18. rođendana svoje ćerke Jovane Foto: Zvezdana Gligorijević

- Jedino što je posebno je rakija koju sam ja pekao 2019. godine od šljive trnovače iz mog sela Dubokog. Tada sam zapečatio bure od 200 litara za Jovanin 18. rođendan. I ono je otvoreno juče da se rakije prespe iz bureta u flaše da se danas ovde služi – kaže Dejan.

Dejan, Branka i Jovana žive u Užicu, gde i Jovana ide u školu.

- Užice-Duboko-Kokin Brod to su mi relacije – rekao je Dejan žureći da čeka goste.

Ponosna majka je samo rekla da je presrećna.

Z.G.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: