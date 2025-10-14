Slušaj vest

Miljana Kulić stavila je periku i rešila da se dobro zabavi sa Asminom Durdžićem. Naime, ona je došla u njegov krevet, te je legla prego njega i grlila ga.

Asmin je prihvatio šalu, te se zabavio sa njom. Učesnici su posmatrali tu situaciju pomno sa strane.

Asmin Durdžić i Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube

Miljana Kulić u provodu u Leskovcu Izvor: Kurir