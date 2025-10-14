Miljana Kulić zavodi Asmina, sada postala plavuša
MILJANA DAJE SVE OD SEBE KAKO BI ZAVELA ASMINA! Postala plavuša pa se odlučila na ovaj potez (VIDEO)
Miljana Kulić stavila je periku i rešila da se dobro zabavi sa Asminom Durdžićem. Naime, ona je došla u njegov krevet, te je legla prego njega i grlila ga.
Asmin je prihvatio šalu, te se zabavio sa njom. Učesnici su posmatrali tu situaciju pomno sa strane.
Asmin Durdžić i Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube
