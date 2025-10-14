Slušaj vest

A.K. (21), koja je uhapšena 25. septembra, o čemu je Kurir izveštavao početkom oktobra jer je ucenjivala Vujadina Savića, koji ju je prijavio za reketiranje i iznudu, vodila je život na visokoj nozi.

Ova transrodna starleta nije promenila pol, ali je izvršila niz plastičnih operacija kako bi podsećala na ženu. Kako Kurir saznaje, najpre je kod poznatog estetskog hirurga ugradila implante.

Sanjala da bude kao Kardašijanke

– A.K. je želela da bude poznata i slavna. Imala je uzore među javnim ličnostima iz sveta rijalitija, ali svetskog. Najviše je želela da bude kao popularne Kardašijanke. Interesantno je da je ona rođena u izobilju i nikome nije jasno šta se desilo. Uglavnom, starlete su joj bile omiljene ličnosti, ali je govorila da ove naše ne znaju da se snađu i da sve i svašta rade, a nemaju krov nad glavom – kaže naš izvor dobro upućen u život ove kontroverzne Beograđanke.

Uložila 50.000 evra u svoj izgled

Prema njegovim rečima, ona je uložila i više od 50.000 evra u promenu fizičkog izgleda:

– Objasniću vam redom. Ne mogu da se setim svega u cent, ali ovo su najbliži podaci. Uradila je nos dva puta, jednom je bilo 11.000 evra, drugi put 8.000 evra, plus je platila avio karte i hotel za Tursku. Promena masti i oblikovanje tela koštali su je 9.000 evra, plus troškovi koji su je izašli za Istanbul. Grudi su bile 3.500 evra, silikoni u zadnjici i fileri 10.000 evra. Zatezanje očiju bilo je 5.000 evra, ali nije bila zadovoljna jer su procurele slike, pa joj je taj hirurg vratio novac. Zube je dva puta radila i to u Novom Pazaru. Prvi put je za to izdvojila 9.000 evra, drugi put 6.000 evra. Ali to nije sve. Obrve je menjala nekoliko puta i to ju je izašlo oko 2.000 evra. Da vam ne pričam o tretmanima, skidanju dlaka sa lica i tela i ostalim kerefekama na koje je išla – tvrdi naš izvor, koji nam je na uvid dao i relevantne dokaze.

Bila žrtva prijateljice

Njen privatni život bio je buran i turbulentan. Ona je bila žrtva prijateljice koja ju je nasamarila.

– Evo šta se tu desilo. Ta žena joj je uzela ozbiljan novac jer ima salon za ulepšavanje. Naravno, bile su jako bliske, poveravale su se jedna drugoj. Međutim, tikva je pukla kada je ona njene provokativne i eksplicitne fotografije pokazivala drugim ljudima. Zapravo, bila joj je lažna prijateljica. Izbio je skandal kad joj je razorila taj lokal. Polila je ceo objekat matičnom borovnicom. Isprskala je ceo objekat i sve stavila na društvene mreže. Polomila joj je telefone i počupala luster i televizor – prenosi naš izvor.

Interesantno je i to da je pred hapšenje stavila na mreže status kako je izgubila laptop u jednom tržnom centru, ali ga je naknadno našla.

Određen pritvor od mesec dana

Podsećamo, A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra.

