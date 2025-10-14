Slušaj vest

Nikolina Kovačević, influenserka koja je promenila pol, nedavno je priznala da je u vezi sa poznatim srpskim fudbalerom.

- U romansi sam sa fudbalerom... Trenutno pregovaramo. Ja hoću nešto, on hoće nešto drugo. Ja hoću sve od njega. Valjda sam zaslužila sve, ali on ne želi da da sve, rekla je kroz osmeh.

Tad je otkrila je da nije oženjen, da je srpski fudbaler koji igra "preko", te da nije do sada gledala njegove utakmice.

Rođena kao Njegoš

Nikolina je rođena u telu muškarca i roditelji su joj dali ime Njegoš. Kako je sama rekla, od malih nogu je znala da je ona žena, zbog čega je skupila hrabrosti i podvrgla se medicinskim tretmanima, prvo hormonima, a zatim estetskim korekcijama, kako bi postala žena. Na kraju Nikolina je svoju tranziciju završila operacijom promene pola.

U svojoj misiji podržala ju je majka, a za domaće medije, progovorila je o odnosu sa ocem, koji je, po njenom priznanju, od Njegoša hteo da napravi muškarčinu.

- Željko je želeo da napravi od Njegoša ono što je on želeo, da bude muškarčina. A Nikolina je uvek bila tu i znala je Njegoš nikada ne može da bude muškarac, da će biti ovo što sad svi vide. Ja sam to znala od malena. Ne mogu da kažem da se Njegoš opirao Željku, jer nije bilo ni prostora za tako nešto, nije bilo moguće - istakla je ona.

"Sponzoruša sam"

Nikolina je jednom prilikom istakla da smatra da je normalno što je sponzoruša.

- Mogu sa sebe da kažem da sam sponzoruša, ja smatram da je to normalno. Ako sam kroz život mogla da prođem kroz sve, ja zaslužujem inteligentnog muškarca pored sebe, ako sam zbog toga sponzoruša, jesam - rekla je ona tada.

