Nataša Bekvalac otvoreno je govorila o ćerkinom studiranju u Španiji, zajedničkom putovanju na Ibicu, ali i o razvodu od bivšeg supruga Dače Ikodinovića.

- Uspela je ona, mi smo u startu došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada smo u promeni na marketing. Želja je njena, ali sam uticala. Volela bih da puno vreman provodimo zajedno -rekla je Nataša, pa se osvrnula na put na Ibicu.

- U dobroj energiji, tamo se osećam slobodno i nije osuđujuće podneblje i tamo me niko ne gleda. Ne baš niko, ali ovako kao nikog. Tamo sam išla sa decom, nisam išla na tresku sa Katjom i Hanom, ljudi imaju predrasude.

"Dača se ljuti"

Natašin bivši muž Dača Ikodinović nedavni se razveo od supruge Mare Ognjenović, te su on i Nastaša izjednačili broj razvoda. Kako su oboje ostavili iza sebe tri propala braka, pevačila je sada otkrila da se tada čula sa Dačom.

- Ne radujem se razvodu, ali drago mi je što smno 3:3, nismo se čuli tim povodom. Naša komunikacija je vezana za ćerku, imali smo šaljive poruke. On se ljuti, hoće da sačuva to za sebe, a ja sam transparentna -rekla je Nataša u Amidžiju.

Nataša je potom davala odgovor na škakljiva pitanja u okviru rubrike "Odgovaraj ili jedi".

- Kog bivšeg smatraš da si najviše povredila? -pitao je Ognjen.

- Sve te povrede su mi drage, kao moje pesme. Ako stavimo šalu na stranu, zbog toga mi je žao, mislim da sam drugog supruga povredila najviše. To sam mu rekla i rekao mu je "okej" -otkrila je Nataša.

- Kom bivšem bi se danas vratila da moraš? -pitao je Ognjen.

- Danilu -rekla je Nataša aludirajući na Daču Ikodinovića.

Otkriveno što su se Dača i Maja razveli

- Čini mi se da su Dača i devojka s kojom je sad neka neraskidiva veza. Oni se znaju skoro 15 godina i tada su bili zajedno. Upoznali su se na nekom snimanju i tada je sve krenulo. Ona je prelepa devojka i mnogo podseća na Natašu. Što je zanimljivije od svega, i ona je Vojvođanka kao i Nataša. Dača i ona su tada, kada su prvi put bili zajedno, imali jako lep odnos, ali i tada je sve bilo tajno. Mogli su tada svi da primete da su zajedno, jer su se pojavljivali u javnosti, pogotovo u Novom Sadu. Kako su se oni u međuvremenu pomirili i kada, ne znam, ali znam da su počeli da se viđaju još pre nego što se razveo od Maje. To bi bio glavni razlog njihovog rastanka - priča naš izvor i dodaje:

- Naravno, Maja je sve to saznala i eto... Ružan kraj svakako. Prosto, neke ljubavi nikad ne prođu, pa su se izgleda strasti nedavno podgrejale između Dače i voditeljke, a sad kad su oboje slobodni, mogu i da priznaju vezu. Ali tu bi onda verovatno isplivalo mnogo štošta, pa su odlučili da, kao i pre više od decenije, svoju ljubav drže u tajnosti. Ona je za romansu s Dačom pričala nekim drugaricama, tako sam i ja čuo. Mislim da će uskoro o njima brujati ceo grad - priča sagovornik Kurira.

