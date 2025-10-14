Slušaj vest

Muzičar Dejan Petrović priredio spektakularno iznenađenje za rođendan ćerke Jovane ove večeri na Zlatiboru, a pored brojnih javnih ličnosti sa estrade, on je spremio specijalno iznenađenje za svoju mezimicu.

Naime, kako Blic saznanje, specijalno iznenađenje večeras Dejanovu naslednicu je pevačica Danica Crnogorčević, koja će čestitati slavljenici i otpevati par pesama.

Pored poklona, Dejan je održao i kratak govor, te se obratio gostima u sali.

1/7 Vidi galeriju Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

Došla Danica na slavlje

- Dobro mi danas došli, meni mojoj supruzi i ćerki. Ovaj govor danas mi je poseban i pozdravljam sve da nekoga ne zaboravim - rekao je on, pa je nastavio:

- Veliko iznenađenje za Jovanu će biti Danica Crnogorčević. Pošto je Jovana vaspitavana i sa moje i Brankine strane i naših porodica u duhu tradicije, bila joj je želja da Danica peva. Rekao sam joj da sam je pitao i da Danica ne može, ali će Danica ipak doći. Jedva čekam da vidim Jovaninu reakciju.

Sanja pokazala dečka

Inače, među gostima se našla i Sanja Vučić i njoj je društvo pravio dečko Ognjen, a koji je počeo da se pojavljuje u javnosti. Oni su pozirali sa slavljenicom, a pevačica se odlučila za beli komplet - sako i pantalone.

