- Milena, ajde mi reci o čemu se radi, kada je reč o Janjušu i tebi? - upitao je Dača.

- Nemamo petnaest godina. On jeste omiljeni, ali ne znam šta se očekuje od nas. Kakav nam je odnos sad, takav će i da ostane, to je činjenica. Ne znam šta neko očekuje od tog odnosa, da se razumemo - kazala je Milena,