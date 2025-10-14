Milena Kačavenda otkrila šta oseća prema Janjušu
STAVILA SVE KARTE NA STO: Kačavenda otkrila na kakvoj je zapravo relaciji sa Janjušem! (VIDEO)
Milena Kačavenda otkrila je učesnicima na kakvoj je trenutno realaciji sa Markom Janjuševićem Janjušem.
- Milena, ajde mi reci o čemu se radi, kada je reč o Janjušu i tebi? - upitao je Dača.
Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube
- Nemamo petnaest godina. On jeste omiljeni, ali ne znam šta se očekuje od nas. Kakav nam je odnos sad, takav će i da ostane, to je činjenica. Ne znam šta neko očekuje od tog odnosa, da se razumemo - kazala je Milena,
