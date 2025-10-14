Slušaj vest

Milena Kačavenda otkrila je učesnicima na kakvoj je trenutno realaciji sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Milena, ajde mi reci o čemu se radi, kada je reč o Janjušu i tebi? - upitao je Dača.

Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

- Nemamo petnaest godina. On jeste omiljeni, ali ne znam šta se očekuje od nas. Kakav nam je odnos sad, takav će i da ostane, to je činjenica. Ne znam šta neko očekuje od tog odnosa, da se razumemo - kazala je Milena,

Detaljnije u nastavku ovog teksta:

Ne propustiteRijaliti"JA SAM KRIVA ZA SVE" Anđela Šparavalo konačno otkrila istinu o svemu: Ne mogu protiv svojih emocija...
sparavalo.jpg
StarsDALILA RASKRINKALA POTPUNO UČESNIKE ELITE! Progovorila o Miljani, Janjušu, Kačavendi, nije želala da se USTRUČAVA, sve IZNELA
screenshot-36.jpg
StarsVRELE SCENE U ELITI! Janjuš i Dušica tresli zidove rijalitija: Uvukli se ispod jorgana, a onda krenula žestoka akacija
Dušica i Janjuš intimni
StarsJANJUŠA ĆE STREFITI ŠLOG! Najzgodnija učesnica Elite priznala da voli žene: Danima se muva sa Jaškom, a sada otvorila dušu i sve priznala
Dušica Đokić

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP555 Izvor: Kurir TV