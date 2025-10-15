Slušaj vest

Nataša je navela da je "Kole je bio njen najveći učitelj, ali i mučitelj". Kako je prvi put govorila o svemu, Amidžić je pitao i da li je Kole finansirao njenu karijeru.

- Pod svojim pokroviteljstvom me nije držao nikako, sve druge načine da, ali pod pokroviteljstvom ne! Niti finansirao, naprotiv, radio je sve da ja ne budem pevačica. On je smatrao da imati takvu ženu pored sebe nije dovoljno ozbiljno za ono što je on.

Nataša je otkrila da ju je Kole zaprosio, ali da njihova ljubav nije uspela, jer je on želeo da ona prestane da se bavi pevanjem.

- Pa to je bilo ozbiljno otpočetka, ali nije imalo perspektivu za brak iako me je on zaprosio. Zato što sam ja, iako tada jako mlada, baš mi je ovo teško da ispričam, kao jako mlada sma shvatila da ako neko želi da se ti odrekneš nečega što ti voliš, da li je to ljubav?

- U mom slučaju je muzika toliko moja najveća ljubav. Ne mogu ništa od toga...

Na pitanje da li bi i danas isto postupila, Nataša je rekla:

- Možda bih čak i ranije uradila.

Na samom kraju je otkrila i da sa roditljima nije pričala nekoliko meseci zbog ljubavi sa starijim biznismenom.

- Bila je osuđivačka jako, jer sam ja tada bila jako mlada žena. Iako su pričali, "vidi ova se zabavlja sa ovim matorim", ja sam se tada zabvaljala sa čovekom koji je imao 39 godina. Ja sam bila jako mlada. Šta ti pričaš? - rekla je Nataša.

- Sada sa aspekta roditelja mi ne bi bilo svejedno svakako. Šlogirala bih se, kao što su se šlogirali moji roditelji, pa tako šest meseci nisam pričala sa mamom i tatom - priznala je.