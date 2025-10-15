Slušaj vest

Modnu kreatorku Melinu Džinovićverio je u subotu uspešni biznismen (69). Kako prenose mediji, njih dvoje uskoro prave veliku svadbu! Bogati biznismen uveliko sve sprema za njihovo venčanje, a svadba će navodno biti na njegovom novom brodu.

- On već ima brod dugačak čak 48 metara, njega je kupio 2013. godine. Celo leto su proveli na njemu, ali on je odlučio da ga stavi na prodaju. Rešio je da kupi još veći brod na kom će napraviti gala svadbu u Monaku.

Kako izvor dalje navodi, brod će sve vreme ploviti tokom ceremonije i proslave.

- Ako sve bude teklo kako su planirali, svadba će biti na brodu koji će sve vreme ploviti. Biće to milionska svadba koja će se prepričavati. On je sve do sitnica isplanirao za taj dan i još uvek se dogovaraju oko svih detalja - zaključuje izvor.

Veridbu proslavili u Monaku

Slavlje je napravljeno u Monaku, a modna dizajnerka je odmah rekla "da", čim ju je bogati biznismen pitao da se uda za njega. Sa verenikom živi u luks nekretnini

Melinin verenik je toliko bogat, da ima pravu imperiju. Kako se ranije navodilo, Melina sa sadašnjim verenikom živi u luksuznoj nekretnini. Kako su prenosili domaći mediji, njihov dom je čist luksuz.

Za nekretninu u kojoj oni trenutno žive potrebno je bilo da se izdvoji nekoliko desetina miliona evra.

"On je milioner"

Jedna od Mileninih prvih komšinica u Monte Karlu ispričala je za Kurir sve o vereniku modne kreatorke.

- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, retko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najlepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gde prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare - tvrdi komšinica Melina Džinović za Kurir.