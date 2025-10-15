Slušaj vest

Jelena Batos, bivša učesnica rijalitija "Zadruga", već duže vreme hrabro vodi bitku s teškom bolešću, a iz još jedne u nizu borbe izašla kao pobednik. Jelena je nedavno operisala tumor na glavi, a sada se oglasila na društvenoj mreži Instagram i navela da joj oporavak traje šest meseci, te je na Instagramu napisala da je zbog toga razočarana i da je nakon tog saznanja plakala.

"Razočarala sam se bila kada sam saznala da će oporavak trajati šest meseci... Šest meseci moram da jedem tečno i mekano, i tako dalje... Nisam mislila da će oporavak trajati ovoliko dugo i da ću morati na rehabilitaciju da idem, to me je baš potreslo i tako uplakana sam i zaspala!", napisala je Jelena.

"Naravno da sam zahvalna što sam ostala živa svojoj deci. Ali to ne umanjuje činjenicu da je ceo ovaj oporavak užasan. Hvala vam što ste tu i brinete, znači mi više nego što mislite. Nema predaje", poručila je zadrugarka.

Objava Jelene Batos posle operacije tumora Foto: Printscreen/Instagram

Plakala od bolova

Inače, Jelena se posle operacije oglasila iz bolničkog kreveta i tom prilikom je istakla da trpi jake bolove.