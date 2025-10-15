"OPORAVAK ĆE MI TRAJATI 6 MESECI, PLAČEM, ALI SAM BAR ŽIVA" Zadrugarka operisala tumor na glavi, sada iznela nove detalje
Jelena Batos, bivša učesnica rijalitija "Zadruga", već duže vreme hrabro vodi bitku s teškom bolešću, a iz još jedne u nizu borbe izašla kao pobednik. Jelena je nedavno operisala tumor na glavi, a sada se oglasila na društvenoj mreži Instagram i navela da joj oporavak traje šest meseci, te je na Instagramu napisala da je zbog toga razočarana i da je nakon tog saznanja plakala.
"Razočarala sam se bila kada sam saznala da će oporavak trajati šest meseci... Šest meseci moram da jedem tečno i mekano, i tako dalje... Nisam mislila da će oporavak trajati ovoliko dugo i da ću morati na rehabilitaciju da idem, to me je baš potreslo i tako uplakana sam i zaspala!", napisala je Jelena.
"Naravno da sam zahvalna što sam ostala živa svojoj deci. Ali to ne umanjuje činjenicu da je ceo ovaj oporavak užasan. Hvala vam što ste tu i brinete, znači mi više nego što mislite. Nema predaje", poručila je zadrugarka.
Plakala od bolova
Inače, Jelena se posle operacije oglasila iz bolničkog kreveta i tom prilikom je istakla da trpi jake bolove.
- Živa sam. Majka se vraća kući deci svojoj živa i zdrava ako Bog da. Boli, raspadam se, ali ne dam se. Nije mama rodila pi***. Moje čarape, koje nosim samo na operaciju, su tu. Planiram da ih ovaj put bacim zajedno sa tumorom i bolnicom i sve ostavljam iza sebe - napisala je ona i dodala:- Naravno da me boli, suze mi same idu od bolova, glava mi otpada, ali ja bol mogu da trpim jer će da me prođe, navikla sam, a i skrenem misli na druge stvari. Mene je samo strah noći, znate i sami prvih 24 sata šta znače. Nadam se da će i noć dobro proći. Toliko me je strah da zaspim da još uvek nisam spavala nakon buđenja u sali danas. Zašto me toliko strah ne znam, ali duša mi spava.