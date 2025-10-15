Slušaj vest

Pevačica Nataša Bekvalac odgovarala je na pitanja šta bi od koje koleginice prisvojila, a među njima se našla i folkerka Seka Aleksić. Nataša je tom prilikom spomenula da je čula da je Seka ogovara iza leđa.

- Od Seke bih uzela samopouzdanje. Seku sam gotivila od samog starta iako sam čula nekoliko puta da me je ogovarala, ali da stavim tračeve na stranu... - iskrena je bila Nataša.

Nataša Bekvalac Foto: Printscreen

Ona se dotakla i svađe sa Reljom Popovićem.

- Sa Reljom sam se u jednom periodu jako posvađala i nisam ga volela. Mislim da sam ja tu pogrešila. Podsetio me je na mog tatu i jako sam bila agresivna. Trigerovao me je, dopustila sam to, ali su mi on i Seka podjednako dragi - ispričala je Nataša u emisiji "Amidži šou".

Na pitanje kojoj koleginici sa estrade bi mogla da se poveri za bilo šta, odgovorila je da je to Marija Šerifović, iako se ni sa njom ne druži intezivno.

Seka je korigovala cenu svojih nastupa Foto: Kurir Televizija

Ljubu sam najviše povredila

Inače, Nataša je sinoć u "Amidžiju" govorila i o svojim bivšim muževima - Dači Ikodinoviću i Ljubi Jovanoviću i tom prilikom je otkrila kojeg je najviše povredila.