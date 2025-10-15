Slušaj vest

Nataša Bekvalac je otkrila da je poslala poruku bivšem mužu Danilu Ikodinoviću nakon što se razveo i tom prilikom se našalila, a njegova bivša supruga Maja Ognjenović je odmah reagovala na njenu izjavu.

Naime, Nataša Bekvalac je prokomentarisala razvod njenog bivšeg muža Danila Ikodinovića i Maje Ognjenović, te u šali rekla da mu je poslala poruku.

- Ne radujem se razvodu, ali drago mi je što smo 1:1, odnosno 3:3, nismo se čuli tim povodom. Naša komunikacija je vezana za ćerku. Poslala sam mu poruku, odgovorio mi je ha "ha ha". Ne mogu da kažem šta sam napisala, on se ljuti. Hoće da sačuva te stvari za sebe, ja sam transparentna, šalila se Nataša Bekvalac u "Amidži šou".

Međutim Maja Ognjenović nije to shvatila kao šalu, te se odmah oglasila na Instagramu.

- Televisa presenta - postavila je Maja na svom Instagramu.

Vratila bi se Danilu

Inače, Nataša je odgovarala i na šakljiva pitanja, pa je tom prilikom spomenula bivše supruge.

Na pitanje kog bivšeg je najviše povredila, pevačica je odgovorila:

"Sve te povrede su mi kao moje pesme, kao moja deca i sve su mi drage. Ali šalu na stranu, i zbog toga mi je žao, mislim da sam svog drugog supruga povredila najvše - Ljubu. Jesam mu rekla, ali rekao mi je: "Okej", priča ona kroz smeh, te je otkrila da mora da izabere jednog bivšeg supruga kojem bi se vratila da mora, odgovorila je kao iz topa: "Danilu bih se vratila".

