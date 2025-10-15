Slušaj vest

Kubanac Lisdian Abreu De La Rosa priredio je pravi šou i osvojio simpatije žirija i publike u „Zvezdama Granda“ a sada je otkrio kako se našao u najvećem muzičkom takmičenju na ovim prostorima.

Lisidian je otkrio i da svi nestprljivo u zemlji iz koje dolazi iščekuju njegovo pojavljivanje na Grandovoj sceni, a najpre je sumirao utiske nakon pravog malog spektakla koji je pokazao.

"Osećam nervozu"

- Za mene je ovo bilo veoma specijalno veče. Osećam emocije kao što se vidi. Osećam blagu nervozu, jer veliko je iskustvo biti sa ovim zvezdama ovde. To je jedinstveno u mom životu i osećaj – objasnio je on.

Nakon što je osvojio maksimalni broj glasova, takmičar je ispričao zašto je odlučio da izabere Milija za mentora koji će ga voditi kroz ostatak takmičenja.

- Odlučio sam se za Milija jer sam i pre šoua proučavao ko su članovi žirija, šta rade i čime se bave i video sam da je Mili dobar muzičar i profesionalac i da može da mi bude pordrška u karijeri – naglasio je takmičar.

Lisdianu se u jednom trenutku neočekivano pridružila i Dara Bubamara na sceni, a sada je otkrio kako mu je bilo dok je plesao sa njom.

- Bilo je ludo (smeh). Ona je veoma moćna, snažna, poseduje ogromnu energiju. Sve je to ludo, ali na dobar način i gotivim je. Mislim da sam to osetio kada sam je video pre dan ili dva – objasnio je Lisdian.

On je otkrio i kako se našao u Srbiji, a za sve je „krivac“ najlepše osećanje na svetu, zahvaljujući kojem je postao i otac preslatke ćerke.

- Imao sam mogućnost da dođem u Srbiju nakon što sam na kruzeru upoznao moju suprugu Saru. Ona je takođe radila tamo kada smo i započeli našu vezu. Jednoga dana video sam na TV o čemu se radi ova emisija, objasnio mi je sve i jedan prijatelj, ali mi je bilo potrebno vreme. Sada je prošlo dovoljno vremena i ja sam ovde – priznao je ovaj Kubanac koji danas živi u Zrenjaninu.

Lisdian Abreu De La Rosa, Kubanac u Zvezdama Granda

Nedostaje mu Kuba

Iako danas živi u Srbiji, Lisdian je priznao da mu zemlja u kojoj je rođen jako nedostaje.

- Kuba je moja ljubav, moja domovina, ali Srbija je divna zemlja. Gde god krenem ljudi mi pokazuju ljubav. Ipak, trebalo bi da idem na Kubu, moja porodica je tamo – dodao je on.

Lisdian je otkrio i da li prate njegovo učešće u „Zvezdama Granda“ na Kubi.

- Moja majka sa nestrljenjem iščekuje da vidi šta se dešava, i stalno me to pita – dodao je Lisdian.

Kurir/Grand

