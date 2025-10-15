Slušaj vest

Nataša Bekvalac govorila je o novom albumu, projektima ali i ljubavnom životu.

U emisiji "Amidži šou" otkrila je nepoznate detalje iz privatnog života te je priznala da je bila sa jednim muškarcem sa javne scene, ali se to nikada nije saznalo.

"Izdržavala sam partnera"

Koji tvoj bivši bi najviše patio ako bi ga skroz izbrisala iz sećanja?

- Svi bi jako patili.

Da li je bilo pokušaja pomirenja nako razvoda i na čiju inicijativu?

- Nikada nije bilo.

Da li si izdržavala nekog partnera?

- Da.

"Bila sa poznatim muškarcem"

Da li si bila nekad u vezi sa nekim poznatim muškarcem, a da javnost nikad za to nije saznala?

- Da.

Da li postoji neki kolega sa kojim ti je duet neostvarena želja?

- Da, sa Dinom Merlinom.

Želi Pavla Mensura za zeta

Kog poznatog muškarca bi prohvatila za zeta i smatrala ga idealnim za Hanu?

- Ja sam umetnička duša, pa bih volela možda da bude neki glumac, recimo Pavle Mensur, on mi je jako interesantan.

Koji razvod si najteže podnela?

- Najteže sam podnela razvod od Danila.

