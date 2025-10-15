Slušaj vest

Nataša Bekvalac govorila je o novom albumu, projektima ali i ljubavnom životu.

U emisiji "Amidži šou" otkrila je nepoznate detalje iz privatnog života te je priznala da je bila sa jednim muškarcem sa javne scene, ali se to nikada nije saznalo.

"Izdržavala sam partnera"

Koji tvoj bivši bi najviše patio ako bi ga skroz izbrisala iz sećanja?

- Svi bi jako patili.

Da li je bilo pokušaja pomirenja nako razvoda i na čiju inicijativu?

- Nikada nije bilo.

Nataša Bekvalac
Nataša Bekvalac Foto: Pritnscreen

Da li si izdržavala nekog partnera?

- Da.

"Bila sa poznatim muškarcem"

Da li si bila nekad u vezi sa nekim poznatim muškarcem, a da javnost nikad za to nije saznala?

- Da.

Da li postoji neki kolega sa kojim ti je duet neostvarena želja?

- Da, sa Dinom Merlinom.

screenshot-8.jpg
Foto: Printskrin

Želi Pavla Mensura za zeta

Kog poznatog muškarca bi prohvatila za zeta i smatrala ga idealnim za Hanu?

- Ja sam umetnička duša, pa bih volela možda da bude neki glumac, recimo Pavle Mensur, on mi je jako interesantan.

Nataša Bekvalac i Danilo Ikodinović Foto: Zorana Jevtić, Dragana Udovičić, Printscreen

Koji razvod si najteže podnela?

- Najteže sam podnela razvod od Danila.

Ne propustiteStarsNATAŠA PRIZNALA DA BI SE POMIRILA SA DAČOM Maja Ognjanović se odmah oglasila i javno je pecnula
daca.jpg
Stars"SEKA ALEKSIĆ ME JE OGOVARALA" Nataša Bekvalac šokirala, otkrila detalje svađe sa Reljom Popovićem, a samo njoj na estradi veruje
natasa seka.jpg
Stars"BIO JE MOJ NAJVEĆI UČITELJ, ALI I MUČITELJ" Nataša Bekvalac skroz iskreno o ljubavi s Koletom - sve je radio da ne bude pevačica, a evo da li ju je finansirao
Nataša Bekvalac
StarsNATAŠA BEKVALAC HOĆE DA SE POMIRI SA DAČOM?! Priznala da mu je poslala poruku nakon razvoda: Drago mi je da smo...
Nataša Bekvalac

 Nataša Bekvalac o savetima majke:

"DA SLUŠAM NJENO MIŠLJENJE, HODALA BIH KAO ČASNA SESTRA" Nataša Bekvalac nikad iskrenija: Otvorila dušu pred kamerom Kurira Izvor: Kurir TV