Na listi "reketiranih", našao se jedan političar, ali biznismeni i još neki sportisti.

- Ova transrodna starleta je poznata na društvenim mrežama, gde ima dosta pratilaca i gde se hvalila skupocenim krpicama koje je dobijala od poznatih ličnosti s kojima je bila u kombinaciji.

Ona je napravila veliku grešku što je u stanu u kojem je privodila svoje partnere postavila kamere, zatim snimala odnose s njima i posle ih ucenjivala. I pored poklona koje je dobijala, od tih bogataša, među kojima ima sportista, političara i uglednih ljudi, tražila je još i automobile, stan, luksuzna putovanja i šoping u svetskim metropolama - kaže naš sagovornik.

Transrodna osoba koja je ucenjivala Vujadina Savića

Da je voleo život na visokoj nozi, jasno je i po društvenim mrežama, ali gotovo svi s kojima je imao kontakt su to znali.

Određen pritovor do 30 dana

A.K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi uništiti dokaze bitne za dalji postupak.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, tokom septembra je pretresen stan na Vračaru u kojem živi A.K., a kasnije je po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva ona i uhapšena.

- Ona se već neko vreme nalazi u pritvoru Centralnog zatvora u Beogradu odlukom Trećeg osnovnog suda - rekao je naš izvor.