Slušaj vest

Čuveni makedonski pevač Toše Proeski tragično je izgubio život u 26. godini 16. oktobra 2007. godine, u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu u Hrvatskoj.

Poznat kao "makedonski slavuj“, bio je jedan od najpopularnijih makedonskih pevača i jedna od najomiljenijih ličnosti u regionu. Mnogi smatraju da je svojim likom i delom ujedinio Balkan i pomerao granice ljubavi i poštovanja.

Biografija

Rođen je 25. januara 1981. godine u Prilepu, gradu u južnoj Makedoniji, a tragično je nastradao 16. oktobra 2007. godine u hrvatskom gradu Nova Gradiška. Njegovo pravo ime Todor u prevodu znači Božji dar.

Odrastao je u Kruševu, a talenat za muziku je nasledio od majke Domenike koja prelepo peva i oca Nikole koji svira mandolinu i gitaru. Oni su prepoznali njegove sposobnosti i podržavali ga u njegovooj želji da se bavi muzikom.

1/8 Vidi galeriju Toše Proeski Foto: Kurir štampano, Kurir / Marina Lopičić, Printscreen/Youtube

Pohađao je muzičku školu i skopsku Muzičku akademiju u Bitolju, živeo u internatu i delio je sobu sa pet učenika. Studirao je i solo pevanje i bio je jedan od najboljih studenata u svojoj generaciji.

Znao je da svira nekoliko instrumenata, a omiljeni mu je bio gitara.

Išao je na muzičko usavršavanje u Njujork kod profesora koji je radio sa tenorom Lučanom Pavarotijem. Prvi nastup je imao sa deset godina kada je pevao "Ave Marija" i ostavio publiku bez teksta.

1996. godine se pojavio u holivudskom filmu „Mirotvorac“ u kome su glavne uloge tumačili Džordž Kluni i pevačeva omiljena glumica, Nikol Kidman. Toše je, u prvoj sceni, bio član hora.

Muzičku karijeru je započeo 1997. godine pobedom na Melfestu sa numerom „Yesterday“ grupe Bitls i učešćem na Makfestu pevajući „Pušti me“.

1999. godine je snimio debitantski album na kome se nalazi jedanaest pesama. Iako je ostvario ogroman uspeh, Toše je ostao skroman, a slava ga nikada nije promenila.

Na festivalu Sunčane skale u Herceg Novom je izveo jedan od svojih najvećih hitova, pesmu „Tajno moja“, koja mu je donela drugo mesto. Pobedio je na međunarodnom muzičkom festivalu „Slavjanski bazar“ koji se održao u Belorusiji.

Vrtoglavi uspeh

2001. godine je održao koncerte u Skoplju i u beogradskom Sava Centru za koje su sve karte bile rasprodate. Ubrzo je otpevao je deset novih numera a većina pesama postali su hitovi.

Poslednji Tošetov album objavljen je 2007. godine.

14. februara je imao koncert u beogradskoj Areni, a 5. oktobra je održao svoj poslednji veliki koncert i to na Gradskom stadionu u Skoplju. Sav zarađen novac otišao je u humanitarne svrhe.

Tošetova najveća ljubav

Mediji su ga povezivali sa raznim devojkama, ali se Toše uvek trudio da privatni život drži daleko od svetla reflektora. Međutim, dobro je poznato da je velika ljubav Proeskog bila upravo rukometašica Andrijana Budimir.

Foto: Printskrin Youtube

Naime, o vezi pevača i sportistkinje dugo se šuškalo u medijama, ali oboje su izbegavali da pričaju o tome javnosti. Prvi put su započeli romansu 2001. godine, mada brzo su podlegli pritisku i raskinuli. Da se radilo o velikoj i pravoj ljubavi govori činjenica da su se, ipak, pomirili 2007. i to na Tošetov rođendan 25. januara, a ubrzo počeli i da žive zajedno.

Iako su svi želeli da čuju Andrijaninu stranu priče, ona nikada nije govorila o njenoj romansi sa Proeskim. Neretko se može čuti da je upravo ova rukometašica bila najveća pevačeva ljubav sa kojom je imao ozbiljne planove za budućnost.

- Nekad mi je Toše nosio bele ruže, moje omiljeno cveće. Sad ih ja nosim njemu na grob. Doktor mi je zabranio da idem u Kruševo jer svaki put nakon što odem na Tošetov grob završim u bolnici - bila je retka Andrijanina izjava.

Tragična smrt

Toše je 16. oktobra poginuo u saobraćajnoj nesreći, koja je od samog početka bila pod velom misterije. 16 godina kasnije Zoran Božinovski, makedonski novinar govorio je za Kurir u specijalnoj emisiji o pevačevoj pogibiji i svim nelogičnostima.

- Gde su fotografije sa obdukcije, gde su fotografije sa lica mesta? Nema zapisnika za saobraćajnu nesreću... Gde je vozač? Gde je kamion? Ja non-stop ponavljam te rupe u proceduri... Ja sam uporno tražio rekonstrukcije događaja. Kako su oni putovali, gde su pečati u pasošu? Toše masakriran, a oni nisu ni ogrebani... Brajan Tejlor ne postoji, producent koji je radio tu navodnu britansku karijeru. Tu je mnogo toga umešano. Mafija, pranje novca... Mnogo ljudi bi palo, klupko bi se obmotalo... - pričao je novinar.

Kompletan intervju pogledajte ovde.

Spomen kuća - Muzej

Toše Proeski nakon svoje smrti ostavio je neizbrisiv trag u muzičkoj industriji.

Nakon što je izgubio život u blizini Tošetovog mesta večnog odmora podignuta je Spomen kuća koju je finansirala Vlada Republike Makedonije. Građena je tri godine.

U muzeju se nalazi veliki broj fotografija i oko 300 eksponata, koje je donirala njegova porodica i koji materijalizuju čitavo životno doba Tošeta. Čitav njegov život je hronološki prikazan u memoriji. Od detinjstva do tinejdžerskih dana i perioda kada je postao zvezda. Posebnost čine dve voštane figure u prirodnoj veličini.

Tamo je i Tošetov muzički studio, prenet iz stana u Skoplju, s LCD ekranima gde se mogu slušati njegove pesme na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku i gledati spotovi.

1/8 Vidi galeriju Toše Proeski muzej Foto: Kurir, Marina Lopičić, Printskrin

Može se videti njegova odeća s nastupa, rekviziti, izdanja diskografskih kuća, tekstovi iz novina, intervjui, predmeti poput sunčanih naočara koje je retko skidao, kućnih papuča, i omiljenog parfema, mobilnih telefona pa sve do prve gitare koju su mu poklonili roditelji, ploče Elvisa Prislija, motora i bicikla koji je kupio par meseci pre tragedije. Inače, njegovi roditelji do danas ovaj muzej nisu posetili.

Među eksponatima iz Tošetovog privatnog života su i električna gitara i bokserske rukavice koje su bile u automobilu tog kobnog dana.

Spomen kuća Tošeta Proeskog u Kruševu proglašena je za najbolje arhitektonsko delo u 2011. godini na Međunarodnom festivalu arhitekture u Barseloni.

Specijalna emisija o Tošetu Proeskom: