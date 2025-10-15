Slušaj vest

Nataša Bekvalac je posle punih devet godina objavila album ,,Mama“ i tom prilikom ga prvi put ekskluzivno predstavila na Radiju S3.

Na pitanje zašto se album zove baš ,,Mama“ , Nataša je rekla:

Foto: Milica Lotina

- Simbolično sam pre šest godina u pesmi koja je bila najintenzivnija na koncertu viknula svoju mamu. Tada nisam znala da će to da bude naziv mog sledećeg albuma, jedna od mojih najomiljenijih pesama sa ovog albuma nosi naziv ,,Mama“, ja jesam mama Hani i Katji i mama kao reč koja svima ne znači samo nešto, nego znači verovatno sve. Album stvarno nije samo muzika, ima puno poruka, puno vapaja, traženja upomoć, istakla je Nataša.

Posebnu pažnju je privukla naslovna fotografija samog albuma, na kojoj je Nataša pozirala gotovo bez odeće, pa je na pitanje šta je teže - skinuti odeću ili pevati ogoljen, o svom životu, odgovorila:

Foto: Milica Lotina

- Ja to ne bih ni razdvajala. Ništa nije urađeno besmisleno i bez neke poruke. Ovim albumom obraćam se uglavnom devojkama, ženama i muškarcima koji vole žene baš takve kakve jesu. Album i naslovna, koja izgleda baš tako, gde grudima ideš na život ima smisla. I to što moje grudi nisu kao što su bile, nego su drugačije. Sve ima svoju poruku, rekla je ona.

