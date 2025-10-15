Slušaj vest

Hana Ikodinović, ćerka pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića preselila se u Španiju zbog studiranja psihologije.

Nataša je u emisiji "Amidži šou" govorila o privatnom životu i otkrila kako je podnela ćerkin odlazak u Madrid, a tom prilikom i priznala da se Hana ipak predosmislila.

"Radimo na promeni"

- U startu smo došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada radimo na promeni da ipak studira marketing - rekla je Bekvalčeva i otkrila da je uticala ne njene želje:

Nataša Bekvalac Foto: Pritnscreen

- Želja je njena, ali sam uticala. Volela bih ubuduće da puno vremena tamo provodimo zajedno.

Lepotu nasledila od majke

Hana Ikodinović sve više osvaja društvene mreže na kojima je nakon proslave 18. rođendana sve aktivnija.

Starija ćerka Nataše Bekvalac pleni prirodnom lepotom, a svaka njena objava izazove lavinu komentara i mnoštvo komplimenata. Mnogi komentarišu da je Hana majčina slika i prilika, te da je lepotu nasledila od nje.

Razvod Maje i Dače

Podsetimo, Hanin otac se nedavno razveo od Maje Ognjanović.

Prema informacijama do kojih su mediji došli, razmirice između Danila i Maje bile su redovne poslednjih godinu dana, ali je par uspevao da ih prevaziđe, sve do ovog leta kada su odlučili da stave tačku na njihovu ljubav dugu više od jedne decenije.

Kako navodi izvor medija, Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović su seli i dogovorili se da se mirno raziđu. Odbojkašica je otputovala sama u Italiju gde zbog sportskih obaveza i boravi, dok je bivši vaterpolista ostao u Beogradu. Od ovog leta ne žive pod istim krovom.

