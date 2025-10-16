Slušaj vest

Pevačica Josipa Lisac (75) na sceni je prisutna više od pet decenija i važi za jednu od omiljenih domaćih pevačica. Njena neiscrpna energija ono je što je čini posebnom, i u svakodnevici i na sceni. Mnogi je cene zbog autentičnosti, od kolega do publike, a kakva je u privatnom životu, svojevremeno su otkrili njeni susedi. Opisuju je kao veoma ljubaznu, nasmejanu i simpatičnu ženu, koja ih uvek razveseli svojim modnim stajlingom.

– Ako je dan siv, Josipa osveži ulicu svojim odevnim kombinacijama – rekao je jedan komšija.



Simpatično im je što Josipa i noću nosi sunčane naočare, a dok bezbrižno unosi kofere i torbe u stan, vrata svog mercedesa ostavlja širom otvorena.

- Iz automobila tada dopire glasna opera, pa često imaju utisak kao da su u koncertnoj dvorani. Ne znam, valjda ima dobru karmu pa se ne boji da ostavlja auto otključan. Nikada joj niko ništa nije uzeo – ispričala je jedna komšinica.

Prepričala je i kako je Josipa jedne zime izašla iz auta na ulazu u zgradu, kada je ugledala ogromnu ledenu kuglu. Pevačica ju je posmatrala nekoliko trenutaka, a zatim svom snagom šutnula nogom, razbila je i ušla u zgradu.

– Rasplakala sam se od smeha – rekla je komšinica.