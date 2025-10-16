Slušaj vest

Pre tačno 18 godina Toše Proeski je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći na auto-putu u Hrvatskoj. Imao je samo 26 godina kada je ceo Balkan ostavio u suzama i neizbrisiv trag u muzičkoj industriji.

To je ono što je plasirano u javnosti, a najpoznatiji makedonski novinar-istraživač Zoran Božinovski imao je nešto drugačije tvrdnje i dokaze o ovoj tragediji.

Zoran je prvi put posle 16 godina odlučio javno da progovori i predstavi dokaze i tvrdnje koje ima u našoj emisiji. U razgovoru za Kurir prošle godine otkrio je mrežu mafije koja je vremenom stezala obruč oko legendarnog pevača, a na čelu, kako je rekao pred našim kamerama, sa Tošetovom menadžerkom Ljiljanom Petrović i producentom Lastom Nikolovskim.

Gde je kamion koji je udario u auto u kom je bio Toše Proeski? Gde je vozač koji je vozio kamion, dao jednu izjavu i nestao, nikad nije izašao iz Hrvatske? Zašto nije rađena obdukcija, samo su neka pitanja na koje, kako je tvrdio makedonski novinar, niko nije dao odgovore.

"Vozač kamiona ne postoji"

- U Srbiji živi jedna časna žena, koja je večni fan Tošetov, koja i pre mene istraživala Ljiljanu Petrović. Godinama smo nas dvoje istraživali i pokušali da nađemo tog vozača kamiona Slavišu Kuzmanovića. Tražili smo i pod zemljom i pod kamenom, takva osoba ne postoji. Kamion je bio neke italijanske neimenovane firme. Zamislite, hrvatska saobraćajna policija pušta Slavišu Kuzmanovića i želi mu srećan put, a u saobraćajnosj nesreći nastradao najpopularniji pevač. Po zakonu, sleduje preventivni pritvor da bi čoveka zaštitili od javnosti, od njega samog, da se vidi ima li alkohola u sebi, da li je kriv ili nije... Ispada da su oni njemu poželeli srećan put. Telo je navodno odnešeno u Novu Gradišku. Bolnica tamo nema sektor patologije, nije bilo obdukcije. Po hrvatskim zakonima, telo ide u frižifer dok ne dođe najbliži član porodice da telo prepozna. Iz Makedonije je leteo helikopter koji je sleteo na stadion sa jedanaest članova posade, bez porodice... - govorio je novinar.

Mafija prala novac preko pevača

Ekskluzivno za Kurir, Zoran je tada predstavio dokaze i dokumentaciju za mnoge od tvrdnji.

- Ljudi znaju da ja nemam granice i da pišem i objavljujem sve bez zadrške. Tako sam dobio i original dokument koji dajem vama ekskluzivno sa Budvanske rivijere, gde se vidi da je samo Ljiljana potpisala ugovor da Toše peva za Novu godinu, a to se nije desilo. Mnogi u Makedoniji nisu smeli to da objave te sam se obratio Hrvatskoj... - izjavio je Božinovski.

Budvanska rivijera ugovor U ugovoru između Budvanske rivijere i Ljiljane Petrović, menadžerke Tošeta Proeskog, koji je zaključen dana 22. septembra 2007. godine piše da je pokojni pevač imao obavezu da u Budvi održi dva nastupa za novogodišnje praznike, od kojih je trebalo da bude 31. decembra 2007, a drugi sutradan - 1. januara 2008 na trgu ispred Starog grada.

Kako je naveo i Zoran Božinovski, u članu 9. ovog ugovora jasno piše da je organizator, odnosno Budvanska rivijera, isplatila avansno 100 odsto honorara koji iznosi 45.000 evra. Transakcije je realizovana na račun Ljiljane Petrović, Tošetove menadžerke, pet dana nakon potpisivanja.

Ugovor su parafirali Vule Tomašević u ime organizatora i Petrovićeva u ime izvođača. Zanimljivo je da se njeno ime nalazi i na mestu gde bi trebalo da stoji potpis pokojnog Proeskog, kao ovlašćenog lica.

U odlomku iz izveštaja o sumnjama za pranje novca iz Kuvajta Slovenačkih istražnih organa piše:

Naša direkcija 14. jula 2006. dobila je dopis od strane Jedinice za finansijsko obaveštajni rad u vezi osoba: Ljiljana Petrović, Todor Proeski iz Skoplja, Lasto Nikolovski, Aco Bibanovski iz Kuvajta i o pravnom licu Lilija Atelje iz Ljubljane. Na osnovu ugovora o zajmu zaključenom 5. juna 2006 u Skoplju ovim ugovorom je Aco Bibanovski dao zajam firmi Lilija Atelje iz Ljubljane u osnosu od 200 hiljada američkih dolara. Osnov ugovora nije poznat. Ova sredstva su transferisana sa privatnog računa Ace Bibanovskog u Burgan banke iz Kuvajta.

Iz iste banke je 5. maja 2006. sa računa firme "Ekolog" iz Kuvajta transferisano i 50.000 evra na račun firme Lilija atelje u Ljubljani. Kao osnivač ove firme pojavljuje se Ljiljana Petrović, a upravitelj je Todor Proeski. Prethodno 14. aprila 2006. Lasto Nikolovski postaje vlasnik 49 procenata firme Lilija atelje. Naša direkcija zatražila je dopunske podatke od svih banaka u Republici Makedoniji o eventualim nerezidentnim računima pravnog lica Lilija atelje DOO Ljubljana.

"Toše masakriran, oni neogrebani"

Jedna od sumnji kako je tvrdio Božinovski jeste zakonska procedura nakon saobraćajne nezgode.

- Po zakonu, telo ide u frižider dok ne dođe najbliži član porodice da telo prepozna i identifikuje, za to je potrebno oko sedam dana. Nije rađena obdukcija. Gde su fotografije sa lica mesta? Ko je radio uviđaj? Ne postoji zapisnik o saobraćajnoj nesreći... Kako se desilo da Ljiljana Petrović i Đorđe Đorđevski nisu ni ogrebani? Toše je masakriran, spakovali ga za par sati u limeni pa u drveni sanduk, a njima ništa? Đorđevski je nosio kragnu jer je udarao glavom o zid kada je saznao da je Toše poginuo, kao nosi ga na savesti - pričao je novinar za Kurir.

Ljiljana Petrović se prethodne godine nakon najave za specijalnu emisiju javila redakciji Kurira. U neformalnom razgovoru demantovala je sve navode Zorana Božinovskog, ali zvanične izjave nije želela da daje.

